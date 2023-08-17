صحف الإمارات| عائدات مجموعة موانئ دبي تنمو بنسبة 13.9% .. أبوظبي توقع عقود توريد الغاز الطبيعي مع اليابان

تناولت صحف الإمارات، الصادرة اليوم الخميس، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الإماراتي والعربي.

صحيفة البيان

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد المحدودة" عن نتائج مالية مرنة للأشهر الستة الأولى حتى 30 يونيو 2023.

وشهدت العائدات نمواً بنسبة 13.9% على أساس معلن لتبلغ 9.037 مليارات دولار (33.18 مليار درهم)، وشهدت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك5 نمواً قدره 7.0% لتصل إلى 2,611 مليون دولار (9.59 مليارات درهم) مع تحقيق هامش أرباح معدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك6 بلغ 28.9%.

ويرجع نمو العائدات بنسبة 13.9% بشكل أساسي إلى الدمج الكامل لشركة "إمبريال لوجستيكس" على مدار ستة أشهر (2022 - 4 أشهر). وكان النمو على أساس المقارنة المثلية مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي لـ "إمبريال لوجستيكس" في أفريقيا وشركة "الأحواض الجافة العالمية" في دولة الإمارات. وزادت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7.0% لتصل إلى 2,611 مليون دولار. وارتفعت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7% في ظل نمو العائدات المتزايد، وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 28.9% خلال العام، فيما بلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية 30.8%.

وفي خبر آخر، أعلنت القوات الجوية الأمريكية أنها ستستثمر 235 مليون دولار لمساعدة شركة تصنيع ناشئة في بناء طائرة ببدن مدمج الأجنحة، يقول المسؤولون إنها يمكن أن توفر نطاقا أوسع وكفاءة أكبر لطائرات النقل والشحن العسكرية، وربما تُستخدم لاحقا في نقل ركاب شركات الطيران.

تقول شركة "جيت زيرو" والقوات الجوية، التي أعلنت عن المنحة، الأربعاء، إنهما تأملان في أن تكون الطائرة التجريبية بالحجم الكامل جاهزة للطيران في عام 2027.

معظم الطائرات الكبيرة عبارة عن أسطوانات بها أجنحة وذيل متصل بها. تم تصميم الطائرات ذات الأجنحة المدمجة بحيث يكون البدن والأجنحة قطعة واحدة. والنتيجة هي طائرة انسيابية ذات مظهر مستقبلي مع مقاومة هوائية أقل من الطائرة التقليدية ذات نفس الحجم.

يقول مسؤولو شركة "جيت زيرو" إن الطائرات التقليدية تستنفد طرق تحسين كفاءة الوقود، ومع احتمال ارتفاع أسعار الوقود، هناك حاجة إلى تصميم جديد تماما لتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات.

تعمل القوات الجوية ووحدة الابتكار الدفاعي التابعة للبنتاجون وناسا على المشروع. لدى "جيت زيرو" شريك من شركة المقاولات الدفاعية نورثروب جرومان.

صحيفة الخليج

أعلنت شركة أدنوك الإماراتية للغاز، عن توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 5 سنوات مع شركة اليابان المحدودة لاستكشاف النفط «جابيكس».

تأتي الاتفاقية التي تتراوح قيمتها بين 1.65 مليار درهم (450 مليون دولار أمريكي) و 2 مليار درهم ( 550 مليون دولار أمريكي)، استناداً إلى العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين دولة الإمارات واليابان، وسجل «أدنوك» حافل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات الطاقة اليابانية.

وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: «تعتبر اليابان أحد أهم وأكبر شركاء دولة الإمارات في مجال الطاقة، ونحن سعداء بأن نساهم في تعزيز هذه العلاقة من خلال إبرام اتفاقية مع شركة اليابان المحدودة لاستكشاف النفط جابيكس، حيث ترسخ هذه الخطوة مكانتنا شريكاً عالمياً مفضلاً لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وتؤكد الحضور المتنامي لأدنوك للغاز في الأسواق العالمية وعلى وجه الخصوص السوق الآسيوية».

وفي خبر آخر، استثنت الصين التي تعد مصدراً رئيسياً للسياح، كندا من قائمة الدول التي يُسمح للمجموعات السياحية الصينية بزيارتها لقضاء العطلات، وفق ما أفادت سفارة الصين لدى أوتاوا الأربعاء، وذلك على خلفية المواقف الكندية المناهضة لبكين.

ورفعت بكين الأسبوع الماضي حظراً يعود إلى فترة كوفيد على الرحلات السياحية ضمن مجموعات للصينيين إلى عشرات الدول، بينها الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وأستراليا، لكنها تجاهلت كندا ولم تدرجها في القائمة.

وتعتمد وكالات السياحة والسفر على قائمة الوجهات الرسمية الصادرة عن الحكومة الصينية عند الترويج لرحلات سياحية إلى دول أجنبية بين الصينيين، وتضم القائمة حالياً 138 دولة.

صحيفة الاتحاد

أعلنت شرطة أبوظبي في الإمارات في حسابها عبر منصة " إكس" عن تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 120 كم/س على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي (النوف - طريف).

وتم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 120 كم/س على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي (النوف - طريف).

ومن الناحية العالمية، دفع الدولار الين لمزيد من الهبوط اليوم الخميس بعدما أبرزت متانة الاقتصاد الأميركي الحاجة لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في حين يواجه بنك اليابان (المركزي) صعوبة في الدفاع عن موقفه شديد التيسير من السياسة النقدية.

وهوى الدولار الأسترالي بعدما تراجع معدل التوظيف في البلاد على نحو غير متوقع في يوليو بينما ارتفع معدل البطالة أكثر من المتوقع.

وهبط الدولار الأسترالي حوالي واحد بالمئة بعد صدور البيانات وأثر أيضاً على نظيره النيوزيلندي.

وسجل الين الياباني 146.565 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة وهو أدنى مستوياته منذ نوفمبر بعد تجدد الضغوط عليه نتيجة فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

وعلى الرغم من أن معظم أسواق النقد تتوقع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، مع رهان البعض على أن يكون البنك قد استكمل بالفعل دورة التشديد النقدي، فإن مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية في الآونة الاخيرة عززت وجهة النظر القائلة بأن أسعار الفائدة ستظل عند مستويات تقييدية لفترة.