بـ500 مليون دولار.. مصر توقع اتفاقية مع الإمارات لشراء القمح لمدة 5 سنوات

وقعت كلا من مصر والإمارات اتفاقية شراكة بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة الظاهر الإماراتية لمدة 5 سنوات تبدأ من عام 2023.

وتهدق الاتفاقية إلى تزويد مصر بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار في 5 سنوات.

وومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة الإماراتية، أرنود فان دن بيرج، إن الشركة تعمل على توفير الغذاء بشكل متنامٍ ومستدام، لافتا إلى أن الشراكة مع مصر تأتي لتحقيق هذا الهدف في السوق المصري الذي يعد أحد الأسواق الرئيسية في المنطقة.

وأضاف بيرج: "تؤكد هذه الشراكة الشركة الدائم بالأمن الغذائي في البلدان التي تعمل بها، كما أنها تتماشى مع جهود مزارع الممكلة لها في مصر، والتي قامت على مدى الـ 3 سنوات الماضية بتوريد أكثر من 180 ألف طن من القمح بسعر السوق المحلي للهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، ما جعل شركة الظاهر أكبر مورد للقمح في القطاع الخاص في مصر.

كما قال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، أن الاتفاقية مع مصر تعتبر علامة فارقة في تحقيق مهمة مكتب أبوظبي للصادرات للمساهمة في تعزيز جهود دولة الإمارات وتوسيع صادراتها العالمية وتنويع اقتصادها.