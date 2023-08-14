بيان عاجل من الإمارات بشأن عيد الاستقلال في باكستان

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، باكستان بشأن عيد الاستقلال ومرور 77 عامل على استقلالها من الاستعمار.

وقال الشيخ محمج بن راشد عبر صفحته على تويتر اليوم الأثنين: "ألف مبروك لباكستان احتفالها بمرور 77 عاما على الاستقلال".

وأضاف: "تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ترسيخ جسر الأخوة والصداقة بين بلدينا، وتعزيز الاحترام المتبادل والتعاون في كل جانب من جوانب شراكتنا".

وتابع نائب رئيس دولة الإمارات: "أتقدم بأمنياتي القلبية لمستقبل مليء بتطلعات وإنجازات أكبر".