مصرع مسلحين بعد هجومهما على مهندسين صينيين في باكستان

قتلت قوات الأمن الباكستانية اثنين من المسلحين في تبادل لإطلاق النار، اليوم الأحد، بعد هجوم بالأسلحة الصغيرة والقنابل اليدوية على قافلة عسكرية في مدينة جوادار في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب البلاد، بحسب بيان من الجيش نشرته الأسوشيتد برس.

لم يشر الجيش إلى مزاعم جيش تحرير بلوشستان، وهي جماعة انفصالية، بأن الهجوم في وضح النهار استهدف قافلة من المهندسين الصينيين برفقة آليات عسكرية، وأن الهجوم استمر لساعات.

قال الجيش إنه لم يلحق أي ضرر بالمدنيين أو بقوات الأمن.

كانت بلوشستان مسرحًا لتمرد انفصالي منخفض المستوى لأكثر من عقدين. طالب الانفصاليون في البداية بنصيب من الثروة في الإقليم الغني بالغاز والمعادن، ودعوا لاحقًا إلى الانفصال عن إسلام أباد.

تم استهداف الشركات الصينية العاملة في جوادر وأجزاء أخرى من بلوشستان في الماضي من قبل المتمردين البلوش.

تزعم القوات الباكستانية أنها قمعت التمرد إلى حد كبير لكن الهجمات ما زالت تحدث.

وفي يوم الأحد أيضًا، قال الجيش إن قوات الأمن قتلت أربعة مسلحين في تبادل لإطلاق النار ليلا بعد غارة بالقرب من الحدود الأفغانية في منطقة باجور الشمالية. كما قتل جندي في تبادل كثيف لاطلاق النار.

قال الجيش إنه صادر أسلحة وذخائر ومتفجرات، بما في ذلك سترة ناسفة.

كان باجور مسرحا قبل أسبوعين لتفجير انتحاري في تجمع سياسي أسفر عن مقتل 44 شخصا وإصابة 200. وأعلن تنظيم داعش المتطرف مسؤوليته.