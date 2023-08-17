صحف السعودية|انخفاض أسعار النفط العالمية.. المملكة تخفض حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية.. وتحذيرات من طقس اليوم

أنخفاض أسعار النفط العالمية اليوم

استطلاع يؤيد نصف الأمريكين لحظر تطبيق تيك توك

الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

الادعاء بقضية ترمب يطلب بدء المحاكمة في 4 مارس 2024

الدفاع الإسرائيلية: أميركا وافقت على بيع "آرو - 3" لألمانيا

نشرت الصحف السعودية ،اليوم الخميس، أبرز الموضوعات المحلية والدولية ذات طابع يهم المواطن.

صحيفة الرياض

نشرت الرياض عن انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس مواصلة التراجع للجلسة الرابعة على التوالي وسط مخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو في الصين ورفع أسعار الفائدة المحتمل بالولايات المتحدة لتراجع الطلب على الوقود في أكبر اقتصادين في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أي ما يعادل 0.44 بالمئة، إلى 83.08 دولار للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا، أي 0.49 بالمئة، إلى 78.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:38 بتوقيت جرينتش.





نشرت الرياض ايضاً عن تأييد ما يقرب من نصف الأمريكيين البالغين فرض حظر على تطبيق تيك توك المملوك لشركة صينية، وذلك بحسب استطلاع أجرته رويترز ومؤسسة إبسوس للأبحاث تضمن أيضا أسئلة بشأن مخاوف الأمن القومي والصين.

ويواجه التطبيق، المملوك لشركة بايت دانس الصينية العملاقة للتكنولوجيا ويستخدمه عشرات الملايين من الأمريكيين، دعوات من المشرعين الأمريكيين لحظره على مستوى البلاد بسبب احتمال استغلال الحكومة الصينية له.

وقال حوالي 47 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الذي أُجري يومي الاثنين والثلاثاء إنهم يؤيدون إلى حد ما "حظر استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك في الولايات المتحدة" بينما عارض 36 بالمئة الحظر ولم يذكر 17 بالمئة رأيا محددا.

وأظهر الاستطلاع أن 58 بالمئة من الجمهوريين يؤيدون حظر التطبيق مقارنة مع 47 بالمئة من الديمقراطيين.

وكشف الاستطلاع أيضا عن مخاوف عميقة بين الأمريكيين بشأن النفوذ العالمي للصين في وقت تراجعت فيه العلاقات الأمريكية الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت في جميع أنحاء الولايات المتحدة وشارك فيه 1005 بالغين منهم 443 ديمقراطيا و346 جمهوريا.

كان مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) كريستوفر راي قد قال في مارس آذار إن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدم تطبيق تيك توك للتحكم في البرمجيات الموجودة على ملايين الأجهزة والترويج لروايات من شأنها أن تُحدث شقاقا بين الأمريكيين، وأضاف أن التطبيق يبعث بوضوح على القلق بشأن الأمن القومي.

وقال تيك توك في بيان إن أكثر من 150 مليون أمريكي، من بينهم خمسة ملايين شركة، يستخدمون التطبيق لكسب معاشهم أو التواصل في فصول الدراسة أو المشاركة في أنشطة اجتماعية.

وقال متحدث باسم تيك توك "اتخذنا إجراءات غير مسبوقة لحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين، وسنواصل العمل لبناء منصة آمنة ومؤمنة وشاملة لضمان أن يحظى مستخدمونا في كل أنحاء البلاد بتجربة إيجابية".

المدينة

نشرت المدينة عن تقرير المركز الوطني للأرصاد السعودية بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج

الشرق الأوسط

نشرت الشرق الأوسط عن طلب المدعية العامة في قضية محاولة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، تحديد الرابع من مارس موعداً لبدء محاكمته.

ومن المرجّح أن يطلب فريق الدفاع تحديد موعد أبعد زمنياً؛ إذ يواجه الملياردير الجمهوري البالغ 77 عاماً 4 محاكمات جنائية في خضم حملته الرئاسية لانتخابات 2024.

في حال وافقت المحكمة على الموعد المقترح ستفتتح الجلسات عشية «الثلاثاء الكبير»، وهو اليوم الذي تصوّت فيه أكثر من 12 ولاية في الانتخابات التمهيدية الجمهورية لاختيار مرشّح الحزب لاستحقاق 2024، وقبل 8 أيام من موعد التصويت في جورجيا.

الاثنين، وُجّهت لترمب تهمة «الابتزاز» وارتكاب عدد من الجرائم إثر تحقيق موسّع استمر سنتين في جهود بذلها لعكس خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا.

ووجّهت المدعية العامة في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا فاني ويليس تهماً عدة إلى 18 شخصاً على صلة بالتآمر المفترض، بمن فيهم المحامي الشخصي السابق للملياردير الجمهوري رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترمب مارك ميدوز.

وجاء في وثيقة طلب تحديد موعد بدء الجلسات التي قدّمتها ويليس للمحكمة أنه «في ضوء قضايا جنائية ومدنية أخرى عالقة للمدعى عليه دونالد جون ترمب أمام محاكم شقيقة تقترح ولاية جورجيا مواعيد نهائية معينة لا تتعارض مع جلسات الاستماع المجدولة بالفعل ومواعيد المحاكمة أمام هذه المحاكم الأخرى».

كما نشرت عن إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة وافقت على بيع منظومة «آرو - 3» للدفاع الصاروخي لألمانيا في صفقة تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار ستكون الصفقة الدفاعية الأكبر لإسرائيل، وفقاً لـ"رويترز".

صحيفة اليوم

نشرت صحيفة اليوم عن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات المدمرة في جزيرة ماوي الأمريكية إلى 110 قتلى، وقال حاكم هاواي جوش جرين أمس الأربعاء، إن عدد القتلى ارتفع إلى 110، مع تفقد نحو 38% من المنطقة المدمرة.

وأضاف جرين في مؤتمر صحفي، إن أكثر من 1000 شخص في عداد المفقودين، وحذر من أن عدد القتلى قد يرتفع بشكل كبير.



كما نشرت اليوم عن انعقاد غدًا الجمعة القمة قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، حول سبل تعزيز التعاون الأمني في مواجهة التهديد النووي لكوريا الشمالية.

وتُعقد القمة في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ماريلاند غدًا الجمعة، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة الدول الثلاث في قمة ثلاثية قائمة بذاتها، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء.

كان بايدن اقترح عقد القمة عندما التقى القادة الثلاثة على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان في مايو، إذ تدفع الولايات المتحدة باتجاه تعزيز العلاقات بين سول وطوكيو التي شهدت تحسنًا مؤخرا في إطار ثلاثي يتصدى لتعاون الصين وروسيا المتزايد.

وفي هذا السياق، من المتوقع أيضًا أن يجد التعاون في قضايا الأمن الاقتصادي، مثل بناء سلاسل التوريد المرنة لأشباه الموصلات والبطاريات، اهتمامًا كبيرًا في جدول الأعمال، بحسب يونهاب.

المواطن

نشرت صحيفة مواطن عن قرار السعودية تقليص حيازة سنداتها في الخزانة الأمريكية لأقل مستوى منذ 6 أعوام، وذلك ضمن إستراتيجيتها في تحويل بوصلتها الاستثمارية الخارجية والتركيز على الأصول عالية المخاطر والعوائد.



وتضخ المملكة العربية السعودية الأموال في استثمارات بهدف تنويع اقتصادها بما يتجاوز عائدات النفط، فيما تراجع موقع السعودية في حيازتها للسندات الحكومية الأمريكية من مقدار 3.2 مليار دولار إلى 108 مليار دولار في يونيو الماضي، بحسب “فايننشال تايمز”.

