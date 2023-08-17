تعرف على برنامج التصميم الداخلى البيئي EID في جامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن بدء الالتحاق ببرنامج التصميم الداخلي البيئي Environmental Interior Design بكلية الفنون التطبيقية، وذلك بحد أدنى 53%، ومصروفات البرنامج هي 50000 ألف جنيه.

جامعة حلوان الأهلية

أوضحت الدكتورة ميسون قطب أن برنامج تلبكالوريوس يتكون من 5 مستويات (مقسمة إلى 10 فصول دراسية)، وهو برنامج أكاديمي خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة، وتتم الدراسة باللغة الإنجليزية، بالتعاون والشراكة مع برنامج التصميم الداخلى و العمارة البيئية - جامعة رافينسبورن بلندن، على أن تكون أوجه التعاون فى مقررات التصميم المستدام والاتجاهات الحديثة.

برنامج التصميم الداخلي البيئى هو مجال علمي يتضمن مزيجًا من علوم التصميم الداخلي للفراغات المختلفة (سكنى – تجارى –إدارى – سياحى)، و ربطها بالبيئة الطبيعية، والاجتماعية، والثقافية، والمادية.

يدرس هذا البرنامج كيفية حل جميع مشاكل التصميم الداخلي والأثاث وفق الأهداف العامة للتنمية المستدامة التي تنادى بها هيئة الأمم المتحدة لخلق مساحة داخلية تخدم وظائف الحياة المختلفة للإنسان، والتفاعل مع احتياجات الإنسان وتوظيف جميع الفنون التطبيقية في التنظيم الجمالي والوظيفي لإنشاء بيئة داخلية مناسبة، أو إعادة استخدام تصميم الفراغات القائمة، بالاعتماد على دراسات بشرية وأرجونومية وتكنولوجية متخصصة.

يتم دعم التوجه الإبداعي والتكنولوجي للبرنامج من خلال إعداد الطلاب للعالم التقني الحقيقي، والقدرة على تطبيق الأساليب العلمية والممارسات المهنية ومعرفة المستهلك وأخلاق المهنة.

تعتبر مشاريع التصميم، التي يتم تنفيذها في الورش والمعامل واستوديوهات الجامعة، من أساسيات البرنامج، ما يعكس بيئة عمل المهنة، كما يوفر البرنامج فرصا لا مثيل لها للتدريب الخارجى في مؤسسات متخصصة في التصميم البيئى.

وتتمثل رؤية البرنامج في تحقيق التكامل والتنسيق بين التصميم الداخلي والبيئة المستدامة من خلال فتح مجالات ومصادر للابتكـــار والإبـداع تواجه وفقـــاً لمعاييـــر الجـــودة العالميــــة مع مواكبة المستجدات والمتغيرات لسوق العمل المحلى والإقليمي والعالمى.

ورسالة البرنامج هي إعداد الكوادر البشرية المؤهلين من المصممين في تخصص التصميم الداخلى والبيئى بما يتناسب مع الاتجاه البيئي في التصميم، محققين التكامل المتوافق بين التصميم الداخلى بجميع عناصره والبيئة المحيطة في ضوء معايير الاستدامة والجودة الشاملة المستدامة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الطالب من مهارات التصميم التكاملى للتصميم الداخلى البيئي بجميع عناصره والبيئة الخارجية والداخلية بما يتوافق مع الاستدامة البيئية والارتقاء بفكرة الدمج والتنسيق بين البيئة الداخلية والخارجية وسد الثغرات التصميمية بينهما لتحقيق قيمة تنافسية والمحافظة على السياقات الثقافية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية بالمجتمع المحلى و العربى و العالمى، والتصميم الشامل وفقا لهذه السياقات، وإكساب الطالب مهارات التصميم والتنفيذ بالطرق التقليدية والتقنية الحديثة، وتحقيق معايير الإبداع والتصميم والابتكار فى التصميم الداخلى البيئي بجميع عناصره بما يحقق الاستدامة البيئية، وتطوير وتنمية الأبحاث التجريبية على مستوى الأفكار والتقنيات والخامات، والتواصل مع المستفيدين على مستوى المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات لتبادل الخبرات.

ويتصف الخريج (برنامج التصميم الداخلى البيئي) بالقدرة على ابتكار تصميمات مختلفة تتنوع حسب الوظيفة وظروف المكان، وتنفيذ المشروعات الخاصة بالتصميم الداخلى بجميع عناصره بما يتوافق مع اتجاه الاستدامة البيئية والمعايير البيئية العالمية، وابتكار حلول خاصة بالبيئة المبنية الداخلية وفقا للاتجاهات العالمية الحديثة، ودمج وترابط التقنيات التقليدية مع حلول البرمجيات الحديثة في التصميم والتنفيذ من خلال الأجهزة الرقمية.

كما يمكنه تمييز وتوظيف الطرز أو الاتجاهات الفنية الحديثة المتوافقة مع المحيط البيئي، ووضع المواصفات والرسومات التنفيذية وتنفيذ والإشراف على تنفيذ جميع التصميمات الداخلية المختلفة بأسلوب علمي متطور متوافق مع جميع الخامات والتكنولوجيا الحديثة، ومواكبة التطورات الجديدة في إعادة استخدام تصميم المباني القائمة.