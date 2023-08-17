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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة تركي .. طريقة عمل شيش طاووق الفراخ بطعم مميز

طريقه عمل الشيش طاووق
طريقه عمل الشيش طاووق بطعم مميز

 

يعتبر الشيش طاووق من الأكلات التركية الرائعة التي انتشرت بشكل كبير في دول العالم و الوطن العربي ،وهي عبارة قطع من الدجاج و الخضار مشوية في عيدان الطعام الخشبية , وتتميز بطعم لذيذ وشهي واليك طريقة عمل الشيش طاووق الفراخ .


مكونات الشيش طاووق:

صدور دجاج.
1 معلقه زعتر.
ملح حسب الرغبة.
فلفل أسود.
رشه سكر.
1 معلقة كاتشب.
ربع كوب زيت نباتي.
ربع كوب خل أبيض.
عصير برتقال أو عصير ليمون .

 


طريقه تحضير الشيش طاووق:

نحضر بولة عميقة ونخلط فيها جميع المكونات معاً، ثم نقلبهم جيداً.

- نغمس قطع الشيش طاووق في الخلطة، ونتركها فى التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل

نقطع الفلفل الألوان والبصل والطماطم إلى مكعبات كبيرة الحجم.


نحضر اسياخ خشب ونبدأ في رص كل المكونات المتواجدة لدينا، حيث نرص أولاً الفراخ، ثم نضع الفلفل الألوان، ثم نضيف كلا من الطماطم والبصل
.
- نحضر طاسة على نار متوسطة ونضع فيها اسياخ الشيش طاووق، ونتركها تنضج جيداً.

- يقدم الشيش طاووق بألف هنا مع الأرز البسمتي والسلطة الخضراء الصحية

شيش طاووق أكلات تركية الدجاج الفراخ سلطة خضراء فلفل ألوان عصير ليمون

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