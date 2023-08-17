أكلة تركي .. طريقة عمل شيش طاووق الفراخ بطعم مميز

يعتبر الشيش طاووق من الأكلات التركية الرائعة التي انتشرت بشكل كبير في دول العالم و الوطن العربي ،وهي عبارة قطع من الدجاج و الخضار مشوية في عيدان الطعام الخشبية , وتتميز بطعم لذيذ وشهي واليك طريقة عمل الشيش طاووق الفراخ .



مكونات الشيش طاووق:

صدور دجاج.

1 معلقه زعتر.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

رشه سكر.

1 معلقة كاتشب.

ربع كوب زيت نباتي.

ربع كوب خل أبيض.

عصير برتقال أو عصير ليمون .



طريقه تحضير الشيش طاووق:

نحضر بولة عميقة ونخلط فيها جميع المكونات معاً، ثم نقلبهم جيداً.

- نغمس قطع الشيش طاووق في الخلطة، ونتركها فى التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل

نقطع الفلفل الألوان والبصل والطماطم إلى مكعبات كبيرة الحجم.



نحضر اسياخ خشب ونبدأ في رص كل المكونات المتواجدة لدينا، حيث نرص أولاً الفراخ، ثم نضع الفلفل الألوان، ثم نضيف كلا من الطماطم والبصل

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- نحضر طاسة على نار متوسطة ونضع فيها اسياخ الشيش طاووق، ونتركها تنضج جيداً.

- يقدم الشيش طاووق بألف هنا مع الأرز البسمتي والسلطة الخضراء الصحية