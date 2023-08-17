محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام في إنجلترا

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، اليوم الخميس، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب خلال عام 2023.

وشهدت قائمة المرشحين غياب النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول.

وجاءت القائمة كالتالي:

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - هاري كين (توتنهام سابقا وبايرن ميونخ حاليا) - مارتن أوديجارد (آرسنال) - بوكايو ساكا (آرسنال) - جون ستونز (مانشستر سيتي).

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجللترا 2023

ويصوت على الجائزة أعضاء من 92 ناديًا من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري كرة القدم، ومن المقررالإعلان عن عن الفائز بالجائزة يوم 29 أغسطس.

وكان محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا العام الماضي من رابطة اللاعبين المحترفين.