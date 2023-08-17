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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة.. ختام فعاليات الأسبوع التدريبي 17 من مبادرة محو الأمية الرقمية وبناء القدرات

مبادرة محو الأمية
مبادرة محو الأمية الرقمية وبناء القدرات

اختتمت اليوم فعاليات الأسبوع السابع عشر من  مبادرة "محو الأمية الرقمية وبناء القدرات"، حيث تم تنفيذ رابع دورة من برنامج التميز المؤسسى بحضور ٢٦متدربا من مختلف الجهات الحكومية والتى تهدف إلي تنمية مهارات أعضاء فرق التميز بالوحدات المحلية للمراكز والمدن وكذا الوحدات المحلية القروية.

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وأشارت داليا عثمان مدير مديرية التنظيم والإدارة، إلى ضرورة ان تتوافق كافة البرامج التدريبية المقدمة  لخدمة المواطنين ومكافحة الفساد الإداري والحوكمة وتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يتم  تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين بالجهاز الحكومي فى مجالات الخدمات التكنولوجية.

كما أشار حسنين محمد حسنين مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإدارى، إلى أنه تم اليوم ختام الدورة الرابعة من برنامج التميز المؤسسى والدورة الثالثة من برنامج رؤية مصر 2030، بهدف تدريب وتثقيف العاملين من مستوي مديري الإدارات والدرجة الأولى التخصصية لتنمية معارف ومهارات العاملين فى الجهات الحكومية بأهمية رؤية مصر ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن المبادرة تنفذ من خلال عدد من المدربين المتطوعين المميزين من أبناء المحافظة.


كما أفاد بأن هذه المبادرة هى الأولى من نوعها على مستوى المحافظة ومن التجارب الرائدة فى مجال التدريب الادارى وتنمية المهارات وبناء القدرات حيث استفاد منها  حتى تاريخه أكثر من ٦٠٠ قيادة تنفيذية و موظف على مستوى المحافظة من مختلف الجهات الحكومية بالمحافظة. وأننا نسعى حاليا لتطوير هذه المبادرة بعد ما تحقق من نجاح غير مسبوق وذلك لخدمة وطننا العزيز.

البحيرة الجهات الحكومية التنظيم والإدارة البرامج التدريبية الأمية الرقمية الدورة الرابعة الوحدات المحلية القروية تحقيق رؤية مصر 2030 تنمية مهارات تنمية المستدامة خدمة المواطنين محو الأمية الرقمية

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