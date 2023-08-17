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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب اكتئاب ما بعد الولادة .. تعرفي عليها

اكتئاب ما بعد الولادة
اكتئاب ما بعد الولادة

اكتئاب ما بعد الولادة نوع من الاكتئاب يحدث بعد ولادة طفل يصيب ما يصل إلى 15٪ من السيدات، يعاني الأشخاص المصابون باكتئاب ما بعد الولادة من الارتفاعات والانخفاضات العاطفية والبكاء المتكرر والتعب والشعور بالذنب والقلق وقد يواجهون صعوبة في رعاية طفلهم.

 يمكن علاج اكتئاب ما بعد الولادة بالأدوية والاستشارة.حسب موقع "clevelandclinic".

• أنواع اكتئاب ما بعد الولادة:

- كآبة ما بعد الولادة 
يصيب الكآبة النفاسية ما بين 50٪ و 75٪ من الأشخاص بعد الولادة. إذا كنتِ تعانين من الكآبة النفاسية ، فسوف تصابين بنوبات متكررة وطويلة من البكاء دون سبب واضح أو حزن وقلق. تبدأ الحالة عادةً في الأسبوع الأول.

- اكتئاب ما بعد الولادة
يعتبر اكتئاب ما بعد الولادة حالة أكثر خطورة بكثير من الكآبة النفاسية ، حيث تصيب 1 من كل 7 أمهات جدد. إذا كنت قد عانيت من اكتئاب ما بعد الولادة من قبل ، فإن الخطورة تزيد إلى 30٪ كل حمل. قد تواجهين فترات صعود وهبوط متناوبة ، وبكاء متكرر ، وتهيج وإرهاق ، بالإضافة إلى الشعور بالذنب والقلق وعدم القدرة على رعاية طفلك أو نفسك. تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة وقد تظهر في غضون أسبوع من الولادة أو تدريجيًا ، حتى بعد عام. على الرغم من أن الأعراض يمكن أن تستمر لعدة أشهر ، فإن العلاج النفسي أو مضادات الاكتئاب فعال للغاية.

- ذهان ما بعد الولادة
الذهان التالي للوضع هو شكل حاد للغاية من أشكال اكتئاب ما بعد الولادة ويتطلب رعاية طبية طارئة. هذه الحالة نادرة نسبيًا ، حيث تؤثر على شخص واحد فقط من بين كل 1000 شخص بعد الولادة. تحدث الأعراض عمومًا بسرعة بعد الولادة وتكون شديدة وتستمر من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر. تشمل الأعراض الهياج الشديد والارتباك ومشاعر اليأس والعار والأرق والبارانويا والأوهام أو الهلوسة وفرط النشاط والكلام السريع أو الهوس. يتطلب ذهان ما بعد الولادة عناية طبية فورية نظرًا لوجود خطر متزايد للانتحار وخطر الإضرار بالطفل. عادة ما يشمل العلاج دخول المستشفى والعلاج النفسي والأدوية.

• ما العوامل التي تزيد من خطر الإصابة  بالاكتئاب بعد الولادة؟

- وجود تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بالاكتئاب أو اكتئاب ما بعد الولادة أو الاضطراب المزعج السابق للحيض (PMDD).
- دعم اجتماعي محدود.
- النزاع الزوجي أو العلاقة.
- التناقض حول الحمل.
- مضاعفات الحمل مثل الظروف الصحية أو صعوبة الولادة أو الولادة المبكرة.
- كان عمرك أقل من 20 عامًا أو والد واحد.
- إنجاب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو طفل يبكي كثيرًا.

• كيف يتم علاج اكتئاب ما بعد الولادة؟

- يتم التعامل مع اكتئاب ما بعد الولادة بشكل مختلف اعتمادًا على نوع وشدة الأعراض. تشمل خيارات العلاج الأدوية المضادة للقلق أو مضادات الاكتئاب والعلاج النفسي (العلاج بالكلام أو العلاج السلوكي المعرفي) والمشاركة الجماعية الداعمة.

- قد يشمل علاج ذهان ما بعد الولادة أدوية لعلاج الاكتئاب والقلق والذهان. قد يتم إدخالك أيضًا إلى مركز علاج لعدة أيام حتى تستقر. إذا لم تستجب لهذا العلاج ، فقد يكون العلاج بالصدمات الكهربائية (ECT) فعالاً.

- إذا كنت ترضعين من الثدي (الرضاعة الطبيعية) ، فلا تفترض أنك لا تستطيعين تناول دواء للاكتئاب أو القلق أو حتى الذهان. تحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول خياراتك.

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