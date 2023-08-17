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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. مفاجأة بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة ومحمد عادل إمام يقبل رأس ويد شقيقه

صورة الملف المجمع
صورة الملف المجمع

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، نرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:

 

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة
 

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، أخبار كثيرة بشأن الأحوال الجوية، خلال الساعات المقبلة، وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح، وفرص لـ سقوط الأمطار، ستستمر على مدار الـ 72 ساعة المقبلة، وتلك الأمطار ستكون بين متوسطة لـ خفيفة، وقد تكون رعدية، وسينتج عنها سيول في منطقة سانت كاترين.


موقف مؤثر لأولاد عادل إمام .. محمد يقبل رأس ويد شقيقه الأكبر

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان، " موقف مؤثر لأولاد الزعيم عادل إمام.. محمد إمام يقبل رأس ويد شقيقه الأكبر".

وجاء في التقرير أن محمد عادل إمام قام بتقبيل يد ورأس رامي عادل إمام، شقيقه الأكبر.

ودخل رامي ومحمد في حالة بكاء على الهواء، وأشاد رامي بشغل شقيقه محمد عادل إمام.


نيمار يكشف سر انتقاله للدوري السعودي .. فيديو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان، " في صفقة تاريخية.. نيمار دا سيلفا إلى نادي الهلال السعودي".


وجاء في التقرير أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، كشف سر انتقاله لـ الهلال السعودي، حيث قال إنه حقق الكثير في الدوري الأوروبي وأنه يريد أن يدخل في تحدي جديد.

 

عضو التنسيقية يشكر الرئيس السيسي على سرعة الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني

توجه أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، موضحًا: «نحن الآن في بداية الجمهورية الجديدة المبنية على التوافق ومشاركة جميع المصريين».

وقال «يحيى»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الجلسات تمت في 3 محاور، هي الاقتصادي، السياسي، والاجتماعي، وتم الانتهاء من 13 لجنة وتم رفع توصيات بها للرئيس عبد الفتاح السيسي».


الطماطم بـ 7.5| تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 17 أغسطس

 

‏عرض برنامج "8 الصبح"، تقديم الإعلامية هبة ماهر، المذاع عبر شاشة "dmc"، تقريرا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 17 أغسطس.

‏وجاءت أسعار الخضراوات "الجملة" كالتالي:

‏الطماطم 7.5 جنيه
‏البطاطس 10 جنيهات
‏البصل 16 جنيها
‏الكوسة 9 جنيهات
‏الفلفل الرومي 11 جنيها

 

شاهد.. مصرع 72 شخصا على الأقل جرّاء الفيضانات في هيمالايا الهندية

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، 72 قتيلاً على الأقل جرّاء الفيضانات في هيمالايا الهندية.

ووفقا للتقرير، أفاد مسؤول في الحكومة الهندية، يوم الخميس، بأنّ هطول الأمطار على مدى أيام في منطقة الهيمالايا الهندية أودت بحياة 72 شخصًا على الأقل هذا الأسبوع.

وتسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة غمرت الطرق، وجرفت المباني، ونشرت الذعر في نفوس المواطنين.


سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الخميس 17 أغسطس

 

قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الخميس 17- 8-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

سعر الدولار اليوم
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.80 جنيه للبيع، 33.65  جنيه للشراء.


مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس 17 أغسطس.. تفاصيل

 

قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقريراً عن أسعار الذهب خلال تقديم برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس 17-8-2023.

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سعر الذهب اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2560 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2240 جنيها.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1920 جنيها للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17920 جنيه.


خلال إجازة الصيف.. حقيقة انفصال نانسي عجرم وفادي الهاشم

كشفت الإعلامية نهاد سمير، عن حقيقة انفصال نانسي عجرم، قائلة “انتشرت بالفترة الأخيرة شائعة عن انفصال الفنانة نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم، ولكن أكدت مصادر كثيرة أن هذا الخبر غير صحيح”.

وقالت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك مصادر أكدت أن الفنانة نانسي عجرم وزوجها حاليا فى فرنسا مع بناتهما يقضون إجازة الصيف معا، موضحة “وصلت أخبار الشائعات أيضا إلى الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي، ومن الواضح أن تلك الأخبار غير صحيحة”.

 

أمطار رعدية وسيول امطار الاحوال الجوية الأرصاد الأرصاد الجوية

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