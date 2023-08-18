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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات سيدان جديدة بأسعار تبدأ من 600 ألف جنيه

صدى البلد

يضم  السوق المصري باقة من السيارات الجديدة موديلات 2023 و 2024 والتي تأتي مزودة بالعديد من التجهيزات والتحديثات القوية والأنيقة.

هيونداي النترا HD موديل 2024

هيونداي النترا HD موديل 2024

تتوفر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 ، بنفس مواصفات الموديل السابق ، وتستمد قوتها من محرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 121 حصانا، ومدعوما بناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات دفع أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر.

 

هيونداي النترا HD موديل 2024 الفئة الأولى بقيمة بلغت 690,000 جنيه.

هيونداي النترا HD موديل 2024 الفئة الثانية بقيمة بلغت 700,000 جنيه.

هيونداي النترا HD موديل 2024 الفئة الثالثة بقيمة بلغت 715,000 جنيه.

هيونداي النترا HDموديل 2024 الفئة الرابعة بقيمة بلغت 725,000 جنيه.   

 

نيسان سنترا موديل 2024

نيسان سنترا موديل 2024

تستخدم نيسان سنترا موديل 2024 محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج 118 حصانا و 154 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي  CVT ، ونوع جر "أمامي"، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، ويبلغ  زمن التسارع 100 كيلومتر/ساعة من وضع الثبات 0 في مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية.

بلغت أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2024 نحو 740,500 جنيه.

سيتروين سي اليزيه 

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

حصلت السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 على محرك بقوة تصل الى 115 حصانا، بواسطة محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندرويبلغ العزم الأقصى للدوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

 

سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الأولى COMFORT بسعر 659,000 جنيه.

سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الثانية LUXURYبسعر 709,000 جنيه.

 

تويوتا بيلتا

تويوتا بيلتا موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر، ومحرك بسعة 1500 سي سي، 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 103 حصانا، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية من 4 سرعات، بينما تستغرق مدة قدرها 12 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة السكون 0.

 

الفئة الأولى ACTIVE تويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 640,000 جنيه

الفئة الثانية SMART تويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 695,000 جنيه   

 

سيات ابيزا موديل 2023

سيات ابيزا موديل 2023

تأتي السيارة سيات ابيزا موديل 2023 بناقل سرعات من 7 نقلات أوتوماتيكية مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مدعوم بمحرك تيربو سعة 1000 سي سي، مع قوة إجمالية بلغت 115 حصانا، و 200 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، يمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 195 كيلومتر/ساعة، وتستغرق السيارة 9.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الاستعداد 0.

 

الفئة الأولى أوتوماتيك REFERENCE موديل 2023 بسعر 850,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك FR موديل 2023 بسعر 975,000 جنيه.

سيدان هيونداى النترا نيسان سنترا تويوتا بيلتا سيتروين سي إليزيه سيتروين

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