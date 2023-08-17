برلمانية: تثبيت أسعار الكهرباء إلى يناير المقبل يخفف العبء عن المواطنين

أشادت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار مجلس الوزراء بشأن تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024.

وأكد الكسان لـ"صدى البلد" أن هذا القرار جاء تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسى لتخفيف العبء عن المواطنين ، خاصة وأن إرتفاع الأسعار يمثل ضغط كبير على المواطنين فى ظل الظروف الإقتصادية الحالية.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه فى ظل الظروف الإقتصادية الحالية أصبح المواطنين لا يتحملوا أكثر من ذلك، فى ظل ارتفاع الأسعار والتضخم، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء فى الوقت المناسب.

وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.