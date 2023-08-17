نائب: نؤيد تثبيت أسعار الكهرباء في ظل غلاء المعيشة على الموطنين

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه يؤيد قرار مجلس الوزراء بشأن تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024.

وأكد عبد النظير لـ"صدى البلد" أنه مع أى تثبيت للأسعار ، خاصة فى ظل غلاء المعيشة على الموطنين ، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تساهم فى طمأنة المواطنين وتهدئتهم فى ظل ارتفاع الأسعار بسبب الظروف الإقتصادية الحالية.

وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.