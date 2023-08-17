عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مع شركة سنغافورية

توقيع مذكرتي تفاهم لتطوير مطار القاهرة ودراسات جدوى لتشغيل مدينة البضائع

مراسم التوقيع
مراسم التوقيع

ترأس الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وفدًا مصريًا رفيع المستوى خلال زيارته لمدينة سنغافورة على مدارالأيام الماضية توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوي وشركة شانجي الدولية للمطارات.

يأتي ذلك فى إطار الخطة الطموحة التى تتبناها وزارة الطيران المدنى لتحديث وتطوير منظومة المطارات المصرية خاصة مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي مما يسهم في رفع كفاءة المطار وتزويده بأحدث النظم التكنولوجية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين لمنافسة أحدث المطارات العالمية لتصبح مصر بوابة أفريقيا الأولى لحركة الركاب والشحن الجوي ومحورًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية والإستفادة من موقعها الإستراتيجي المتميز بين أفريقيا وأسيا وأوروبا.

وبموجب هاتين الإتفاقيتين ستقوم الشركة السنغافورية بتقديم دراسات جدوى لتصميم وتشغيل وإدارة وتسويق مدينة البضائع اللوجستية والتي من المقرر أن تقع في نطاق حيز المطار وستساهم في زيادة حجم الطاقة الإستيعابية للشحن الجوي بمطار القاهرة الدولي، هذا بالإضافة إلى تقديم حلول فعالة  لتطوير مطار القاهرة الدولي بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وجعل تجربة سفرهم أكثر راحة ورفاهية وبما يليق بالمكانة المحورية التي يحظى بها مطار القاهرة الدولي إقليميًا وعالميًا.

هذا وقد وقع الإتفاقية من جانب وزارة الطيران المدني المحاسب مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي ومن الجانب السنغافوري Eugene Gan  رئيس شركة شانجي الدولية للمطارات بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران المدني ومسئولي شركة شانجي الدولية.

وأعرب الفريق محمد عباس حلمي خلال مراسم التوقيع عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرتي تفاهم مع الجانب السنغافوري ستساهم بشكل كبير في الإستفادة من التجربة السنغافورية في مجال تصميم وتشغيل المطارات العالمية وتحقيق انطلاقه جديدة لقطاع الطيران المدني ونقله نوعيه في مستوى جودة الخدمات المقدمه لمستخدمي المطارات المصرية بما يحقق الأهداف التنموية التي تتبناها الدولة المصرية على كافة الأصعدة،، مؤكدًا ثقته التامة في الإمكانات التي ستحققها الشركة السنغافورية من خلال تقديم  حلول عالية المستوى لتطوير مطار القاهرة الدولي وتعزيز مكانة مصر عالميًا كمركز محوري لحركة الركاب والبضائع، كما أثنى وزير الطيران على التعاون مع شركة شانجى السنغافورية لما لها من تاريخ طويل فى مجال تشغيل وإدارة المطارات العالمية، مشيدًا بالمباحثات التي تمت خلال الفترة الماضية بين الجانبين والتي أثمرت عن هذه الشراكة الجديدة.

ومن جانبه أشاد Eugene Gan رئيس شركة شانجي الدولية للمطارات بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي والذي سيسهم في خلق مزيد من آفاق التعاون والشراكات الفعالة مع قطاع الطيران المدني المصري خلال الفترة القادمة.. مشيرًا إلى أن الشركة السنغافورية سوف تسخر كافة إمكاناتها الهائلة لتحقيق النمو والتطوير لمطار القاهرة الدولي والإستفادة من موقعه الجغرافى المتميز في منطقة الشرق الأوسط وبين قارات العالم كونه أحد المطارات الأكثر ازدحامًا ونموًا بالقارة الأفريقية من حيث أعداد الركاب وحركة الشحن الجوي.

جدير بالذكر أن شركة شانجي الدولية للمطارات هي شركة رائدة في مجال الطيران المدني ومتخصصة في مجالات إدارة المطارات والاستثمار، وتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بسوق الطيران العالمي وتتمتع بخبرة عالمية واسعة تمتد لأكثر من 20 دولة وأكثر من 60 مطار في جميع أنحاء العالم.

IMG-20230817-WA0007
IMG-20230817-WA0007
IMG-20230817-WA0008
IMG-20230817-WA0008
IMG-20230817-WA0010
IMG-20230817-WA0010
IMG-20230817-WA0011
IMG-20230817-WA0011
IMG-20230817-WA0009
IMG-20230817-WA0009

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

بسبب زيزو.. الزمالك يقرب مهاجم الأهلي من الرحيل للدوري السعودي

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ للبنك المركزي

أول رد فعل من زوجة زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

خرج من القائمة.. أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن محمد صلاح

ترشيحاتنا

رئيس بيلاروس: حرب أوكرانيا كان ممكن تجنبها.. ويجب إشراكنا في محادثات السلام

إجراء غير مسبوق.. الكونجرس الأمريكي يتحرك ضد بايدن

الكواليس الأخيرة قبل إستشهاد الرائد هشام شتا.. أسرته تكشف التفاصيل

بيجاملهم .. تامر أمين يدافع عن محمد الحلو بسبب جملة غنائية

تركيا تحذر روسيا بعد هجوم على سفينة لها في البحر الأسود

توقيع مذكرتي تفاهم لتطوير مطار القاهرة ودراسات جدوى لتشغيل مدينة البضائع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس دور برد عادي.. طبيب يفجر مفاجأة عن المتحور الجديد في مصر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الاناناس؟

راجعين للحيرة تاني.. هاني الناظر يحذر المتابعين من متحور كورونا الجديد

بجسم ممشوق.. ميرنا جميل تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ