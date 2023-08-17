فوز طالب بصيدلة الأزهر بالقاهرة بمنصب مسئول التعليم بالاتحاد العالمي لطلاب الصيدلة

أسفرت الانتخابات التي تمت لاختيار مسئول التعليم الصيدلي بالاتحاد العالمي لطلاب الصيدلة على مستوى العالم عن فوز الطالب كريم عرفات، الفرقة الخامسة بكلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ صرح بذلك الدكتور أحمد الشافعي، الأستاذ المساعد بالكلية المشرف الأكاديمي للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة.

فوز طالب بكلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة

وأكد الشافعي أن هذا الإنجاز العالمي الكبير والفوز الساحق لطالب بكلية الصيدلة جامعة الأزهر يعزز ثقة العالم في مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فصيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ويؤكد أن جامعة الأزهر هي معقل العلم والعلماء، وأنها قبلة علمية تهوي إليها أفئدة طلاب العلم من مختلف دول العالم.

وأوضح الشافعي أن قطاع الصيدلة بجامعة الأزهر يعد من القطاعات المتميزة على مستوى العالم وفق أكبر وأقدم تصنيفات الجامعات العالمية حيث يحتل قطاع الصيدلة المركز 201 على مستوى العالم والثاني محليًّا، مما يؤكد ريادة وتميز قطاع الصيدلة بجامعة الأزهر.

وأضاف الشافعي أن هذه الإنجازات التي يسطرها التاريخ بحروف من نور اليوم تلو الآخر كانت بدعم متواصل من الدكتور لطفي دياب، عميد الكلية السابق، والدكتور عبد الناصر المغازي، عميد الكلية الحالي، والدكتور مصطفى الشافعي، وكيل الكلية السابق لشئون التعليم والطلاب.

جدير بالذكر أن الطالب كريم عرفات، المقيد بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة بنين القاهرة، فاز بمنصب مسئول لجنة التعليم الصيدلي بالاتحاد الدولي لطلاب الصيدلة بعد حصوله على جميع الأصوات بنسبة 100% من الدول كاملة العضوية في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي المقامة بجزيرة بالي بإندونيسيا لهذا العام.

ويعد الاتحاد العالمي لطلاب الصيدلة (IPSF) هو أكبر كيان ممثل لطلاب الصيدلة من مختلف أنحاء العالم، وقد تأسس منذ عام 1949م، ويقع مقره الرئيسي بهولندا، ويضم فروعًا بأكثر من 90 دولة حول العالم.

ويحرص طلاب كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة على الاشتراك في مثل هذه الأنشطة الطلابية منذ عام 1982م من خلال المشاركة في المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، كذلك المشاركة في تنظيم وعقد ورش العمل التدريبية لطلاب كليات الصيدلة، بجانب توفير الملتقيات التوظيفية في كبرى شركات الدواء العالمية، بجانب ذلك هناك استعداد كبير للإسهام في المؤتمر العالمي لطلاب الصيدلة والذي يقام في كندا العام القادم 2024م، إضافة إلى ذلك كان لقطاع الصيدلة بجامعة الأزهر دور بارز وملموس في رفع تصنيف جامعة الأزهر في جميع التصنيفات العالمية.