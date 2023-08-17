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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحويلات مرورية لاستكمال إنشاء القواعد الخرسانية للقطار الكهربائي بالجيزة

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراء تحويلات مرورية؛ لاستكمال تنفيذ أعمال إنشاء القواعد الخرسانية، وتحويل المرافق المتعارضة مع مسار مشروع القطار الكهربائي بالجيزة.

وأشارت إلى أنه تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال إنشاء القواعد الخرسانية وتحويل المرافق المتعارضة مع مسار مشروع القطار الكهربائي خط (العين السخنة - العلمين) بطريق النايل سات، تحديداً من الجهة المقابلة لكمبوند هرم سيتي بالإتجاه القادم من طريق الواحات بإتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم، فسيتم الغلق الكلي لطريق النايل سات أمام حركة المرور فى الإتجاه والموقع المشار إليهما، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار الـ24 ساعة ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم غد الجمعة وحتى صباح يوم الجمعة الموافق 19 / 1 / 2024، وإجراء تحويل وتقسيم طريق النايل سات فى الإتجاه القادم من طريق الفيوم وميدان البترول إلى إتجاهين للحركة المرورية، بواقع حارة مرورية لكل إتجاه، وفصلهما بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة 400 متر، مع استحداث فتحات دخول للمركبات بالجزيرة الوسطى.

وأوضحت أنه بالنسبة لحركة المركبات بطريق النايل سات بالإتجاه القادم بطريق الواحات وترغب بالسير باتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم، فستقوم بالدخول يساراً إلى الإتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى إتجاهين، عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بالجزيرة الوسطى، واستكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة 500 متر حتى تجاوز الأعمال ومنطقة الغلق، ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي بطريق النايل سات بإتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم عن طريق فتحة الخروج المستحدثة.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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