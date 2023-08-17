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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزيرة الهجرة تعلن مفاجأة خاصة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج.. فيديو

الوزيرة سها جندي
الوزيرة سها جندي و الصحفي محمد هاني

قالت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مبادرة السيارات حققت نجاحا كبيرا وزاد الإقبال عليها، ما جعل المبادرة سارية لفترة أطول.

وأضافت سها جندي، أن خروج المباراة بذلك الشكل لم يكن بالأمر السهل، حيث أنه تطلب العديد من التعديلات حتى تكون المبادرة فعلا مفيدة لجميع المصريين في الخارج.

جدير بالذكر أن الوزيرة أعلنت عن بدء تطبيق الإجراءات الخاصة باسترداد فارق الوديعة، وتم إرسال رسائل بريدية عبر الإيميل لكل مشارك قام بربط وديعته البنكية كاملة قبل التخفيض لاسترداد سيارة أنها تحمل أخبارا سارة للمصريين المشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج. 

ويتضمن ذلك خبرين في نطاق الإجراءات التي تقوم وزارة الهجرة باتخاذها من أجل تسريع وتسهيل الأمور المتعلقة بالمبادرة واستيراد السيارات من الخارج مع زيادة أعداد من يستفيد من المبادرة حتى بعد توقفها. 

وقالت إن الخبر السعيد مرتبط بفتح التطبيق الخاص بالمبادرة من جديد لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمشاركة في المبادرة لكل من قام بالتسجيل في التطبيق قبل موعد انتهاء المبادرة ولكنه لم يتمكن من استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالوديعة الدولارية أو استخراج الموافقة الاستيرادية، حيث يمكنه الآن إكمال هذه الإجراءات والمشاركة في المبادرة لاستيراد سيارة من الخارج من خلال ربطه للوديعة لمن لم يربطها أو إكمال إجراءات استنزال السيارة.

 

 

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