سائق ومسعف ينقذان حياة طفل بعد ابتلاعه «بلية» في بني سويف

أنقذ سائق ومسعف بوحدة إسعاف انفسط بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، طفل من الموت المحقق بعد ابتلاعه جسم غريب «بلية زجاج»، أثناء لهوه.

وفوجئ المسعف محمد صلاح والسائق عبد التواب قطب بدخول أهلية طفل عليهم داخل وحدة الإسعاف يحملان طفل صغير لا يتعدي عمره 3 سنوات، فى حالة صحية صعبة بعد ابتلاعه جسم غريب «بلية زجاج»، أثناء لهوه، مما أدى إلي انسداد مجري التنفس بشكلٍ كلي، وهو ما يستدعي تدخل عاجل لإنقاذ الطفل.

وتمكنا السائق والمسعف نتيجة التدريبات المستمرة على التعامل مع جميع حالات الطوارئ، من التعامل مع حالة الطفل الصغير بشكل عاجل، وإنقاذ حياته، حيث تمكنوا من استخراج الجسم الغريب «بلية زجاج» من مجري التنفس وإنقاذ حياته من الموت المحقق، وعودته إلي الحياة مرة أخري.

وعبر أهالي الطفل عن شكرهم وتقديرهم للسائق والمسعف بعد إنقاذ حياة نجلهم الصغير.