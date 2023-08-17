قررت أسيب إنجلترا وأفتح بيزنس في بلدي.. تعرف على حكاية المصري يحيى ذكي

منذ الوهلة الأولى عندما يخبرك أحدهم بأن ذلك الشخص مصري ورائد أعمال ناجح في إنجلترا ولديه العديد من المشاريع الناجحة ومشاهير العالم عملاء له.. وبعد ذلك تخبره بأن ذلك الشاب قرر ترك كل شيء والقدوم لمصر حتى ينجح في بلده.. بالطبع ستأخذ وقتا حتى تستوعب أنها قصة حقيقية.

يحيى ذكي شاب يبلغ من العمر ٣٢ عامًا ولد بمصر وسافر إلي إنجلترا وهو في سن الـ ٤ و لم يأت لمصر منذ ٢٨ عاما.. وقرر عندما يأتي إلي مصر أن يفتتح فرعا آخر لمشروعه حتى يساعد مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله.



لماذا رجعت إلي مصر بعد كل ما حققته؟

الناس أخبروني “أن قراراتي مجنونة” عندما أخبرتهم بأني راجع إلي مصر .. ولكني أخذت هذا القرار لأني دارس اقتصاد وأعلم جيدا أن المستقبل سيكون في مصر وأن مصر تتغير للأفضل وأن الظروف الاقتصادية على العالم كله بما فيهم بلدي الثانية إنجلترا، حيث إن الاقتصاد هناك ليس كما يتخيله المصريون ولكن "اللي عاش غير اللي سمع" وبالمناسبة شعرت بالخوف وأنا آخد تلك الخطوة و لكن الفشل بالنسبة لي نجاح.

ما أكثر شيء أزعجك منذ العودة لمصر؟

إن الناس قالوا إنت إنجليزي وحاول البعض أن يستفيد مني بشكل مبالغ فيه، على سبيل المثال وأنا بشتري المحل الناس كانوا بيقوليلي أضعاف أضعاف السعر العادي.



كيف بدأت رحلة نجاحك في إنجلترا؟

"أنا كنت بحب الشغل منذ الصغر، حيث بدأت العمل في سن الـ ١٢ وأهلي كانوا ضد هذا القرار ولكني كنت مؤمنا أن القادم أفضل، وكبرت وبدأت أول قصة أول فرع لي في لندن ومن هنا بدأ النجاح ومن ثم أتي الفرع الثاني ومن ثم ها أنا بمصر.

لمشاهدة الحوار كاملًا :

https://youtu.be/YsKVmYCiLnY

