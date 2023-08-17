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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النهاية قريبة.. الكشف عن مفاجأة بشأن نهج البيت الأبيض تجاه حرب أوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال الصحفي الأمريكي المخضرم الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، إن نهج الحكومة الأمريكية تجاه الوضع في أوكرانيا لن يتغير، لكن نهاية الصراع تقترب.

وكتب هيرش، عبر “سوبستاك”، "نهج البيت الأبيض تجاه الصراع في أوكرانيا، عندما يتعلق الأمر بالمحادثات الواقعية مع الشعب الأمريكي، سيبقى كما هو. لكن النهاية قريبة، حتى لو بدا أن تقييمات بايدن للناس قد انحدرت من صفحات الكتب المصورة ".

وفي وقت سابق من اليوم، قال هيرش، إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “CIA”، حذرت وزير الخارجية أنتوني بلينكن، من أن الهجوم المضاد الأوكراني قد لا ينجح.

وقال هيرش، نقلا عن مصدر من المخابرات الأمريكية: "لقد علم بلينكن من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن الهجوم الأوكراني لن ينجح. لقد كان عرضًا قدمه زيلينسكي، ويعتقد البعض في الإدارة أنه لا معنى له”.

وحسب هيرش، أوضح المصدر أن بلينكن أراد أن يتولى عباءة سلفه، هنري كيسنجر، الذي تفاوض على اتفاق باريس للسلام لعام 1973 الذي أنهى حرب فيتنام.

وأضاف: “أراد بلينكن أن يفعل شيئًا مشابهًا فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا”.

وقال هيرش، نقلاً عن ممثل للمخابرات الأمريكية، إن مؤتمر السلام في المملكة العربية السعودية حول الصراع في أوكرانيا كان مخططًا له من قبل الولايات المتحدة تمهيدًا لـ "استسلام" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وكتب هيرش، عبر مدونته “سوبستاك”،  “قمة جدة كانت من اقتراح جايك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي. لقد خطط أن تكون بمثابة بايدن المكافئ لمعاهدة فرساي للسلام. يجتمع التحالف الكبير للعالم الحر للاحتفال بـ النصر بعد الهزيمة المذلة لعدو مكروه".

هيرش الحكومة الأمريكية أوكرانيا البيت الأبيض

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