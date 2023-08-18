طريقة عمل الكبد والقوانص الفراخ

إذا كنتي من محبي الأكلات المختلفة نقدم لكي اليوم طريقة عمل الكبد و القوانص الفراخ

مكونات عمل الكبد والقوانص:-

كيلو كبد وقوانص

نصف كيلو بصل مقطع شرائح

فصين ثوم مفروم

ربع كوب فلفل أخضر رومى أو حار

ربع كوب خل

ملح وفلفل أسود

بهارات دجاج

عصير ليمونة

زبد

زيت

طريقة عمل الكبد والقوانص بالبصل:

نحضر الكبد والقوانص ونغسلهم جيدا الخل والملح، ثم نتركهم يتصفوا جيدا.

- ثم نقطع الكبد والقوانص مكعبات أو شرائح حسب الرغبة.

- نأخذ القوانص فقط ونضعها فى الماء المغلى على النار لمدة 5 دقائق، ثم نصفيها من الماء جيدا.

- بعدها نحضر مقلاة غير لاصقة ونضعها على النار، ونذوب بها الزبد مع الزيت، ثم نضيف البصل والثوم، ونقلب حتى يذبلان.

- بعدها نضيف القوانص ونقلب لمدة 3 دقائق، ثم نضيف الخل ونقلب، بعدها نضيف الكبده، ونقلب حتى يتغير لونها.

ثم نضيف الفلفل والتوابل، ونقلب سريعا على نار الهادئة حتى تمام النضج.

- نرفع الكبد والقوانص من على النار وتقدم ساخنة بجانب الأرز الأبيض والسلطة، أو الخبز الأسمر والبطاطس المقلية حسب الرغبة.