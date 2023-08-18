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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد أول تعليق من مؤمن زكريا بعد تعيينه في قطاع ناشئين الأهلي

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

علق مؤمن زكريا على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن تعيينه مساعدًا لمدير قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، والذي صدر مساء أمس الخميس.


وكتب مؤمن زكريا عبر حسابه علي انستجرام "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (صدق الله العظيم) الحمد لله والشكر لله العودة لبيتي في دور جديد مساعد لكابتن وليد سليمان مدير قطاع الناشئين نسأل الله التوفيق ودعواتكم اقدر أقدم اللي يليق بإسم نادينا العظيم.

وتابع "مفيش كلام يوصف مدى حبي وشكري للكابتن محمود الخطيب اللي شاف أن يكون ليا دور وسط عيلة الأهلي بالعمل في الفترة دي الحمد لله"

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر، مساء الخميس، تعيين مؤمن زكريا مساعدًا لـ وليد سليمان مدير قطاع الناشئين في القلعة الحمراء. 

مؤمن زكريا قطاع الناشئين الأهلى

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