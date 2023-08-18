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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر فستان روبي في قصر البارون يثير ضجة| رقم خرافي

روبي
روبي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة روبي، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا مساء أمس في  قصر البارون.

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تألقت روبي في حفل قصر البارون بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة  وذا أكمام طويلة باللون الفضي الذي يتصدر أحدث صيحات موضة صيف 2023.

قد حمل فستان روبي في حفل قصر البارون توقيع دار الأزياء العالمية ALEXANDRE VAUTHIER، وقد بلغ سعر التصميم  2100 دولار، أي يقرب من 65 ألف جنيه مصري ما أثار الدهشة بين متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت روبي على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوام المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.

 

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