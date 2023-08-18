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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خدمات طبية مختلفة| جهود حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها.. فيديو

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور شريف حتة أستاذ الصحة العامة، إن حملة  100 يوم صحة قدمت إنجازات كبيرة جدا في مجال الصحة واهتمت بصحة المواطن بشكل كبير، لافتا إلى الدور الكبير للإعلام الذي ساعد لانتباه المواطنين لهذه الحملة من خلال التركيز عليها من الإعلام، فهذه الحملة تضمنت علاجات على نفقة الدولة، الكشف المبكر للسرطان، والشهادات للمقبلين على الزواج.

 

وأكد حتة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المواطنين استفادوا كثيرا من خدمات طبية مختلفة مقدمة وتصل لأماكن تواجد التجمعات  عن طريق القوافل الطبية.

نجحت الحملة فى التوعيه والإرشاد المبكر لبعض الأمراض المزمنة

وأشار أستاذ الصحة العامة إلى أن  حملة 100 يوم صحة نجحت في توجيه النصائح والارشادات لوقاية المواطن من ظهور الأمراض المفاجئة كمرض السكر والضغط والكلى والأمراض المزمنة المختلفة التي تكون عبئا عليه وعلى الدولة، فهذه الحملة تعمل على التوعية والوقاية من الأمراض مبكرا.

الكشف على السمع لحديثي الولادة

وذكر أستاذ الصحة العامة، أنه من الإنجازات القوية التي الفتت إليها حملة 100 يوم صحة هو النظر لفقدان السمع من حديثي الولادة والكشف المبكر بساعد على أتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وحماية الطفل مستقبلا.

أستاذ الصحة العامة حملة ١٠٠ يوم صحة نفقة الدولة الكشف المبكر مرض السكر الضغط الكلى الأمراض المزمنة

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