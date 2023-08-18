المليون الثاني.. العميل صفر لأكرم حسني يواصل حصد الإيرادات

يواصل فيلم العميل صفر حصد الإيرادات منذ طرحه فى السينما، يوم الأربعاء الماضي.



حقق العميل صفر فى أول ليلة عرض ما يقرب من 800 ألف جنيه، فيما حقق مساء أمس الخميس مليون و268 ألف جنيه بإجمالى إيرادات 2 مليون جنيه.





فيلم العميل صفر

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

ويظهر أكرم حسني في مقدمة البوستر التشويقي مرتدياً رداء استحمام وزعانف في قدميه وغطاء رأس "بونيه" ويرفع مسدساً في محاكاة ساخرة لوقفة جيمس بوند الشهيرة.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر، بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

العرض الخاص لفيلم العميل صفر

ونظمت الشركة المنتجة لفيلم العميل صفر بطولة الفنان أكرم حسني عرضا خاص للفيلم بحضور أبطاله الثلاثاء الماضي بأحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت قد طرحت شركة أوسكار بيكتشرز للإنتاج البوستر الرسمي لفيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني قبل أيام من عرضه الأول في دور العرض في 16 أغسطس الجاري.