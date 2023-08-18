حياة كريمة: 15 محافظ و12 جامعة تشارك في المعسكرات الشبابية

قالت هند جلال مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، إن المعسكرات الشبابية هي استكمال لمؤسسة حياة كريمة في الاهتمام بمحور الشباب منذ بداية الحلمة عام 2019 وهذا يتضح من خلال القاعدة الكبيرة من الشباب المتطوعين على مستوى الجمهورية بما يعادل 50 ألف متطوع، مرورا ببرنامج "باليو" الذي يعرض بالأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تقوم عليه مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الأكاديمية وذلك امتدادا للاهتمام بالشباب لكافة الجامعات المصرية ووصولا إلى المعسكرات الشبابية التي أطلقتها المؤسسة، والتي كان أول فوج لها في 10 أغسطس 2023 بمدينة دهب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وبينت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن المعسكر عبارة عن الكثير من الأنشطة الترفيهية والترويحية وورش عمل وبناء فرق، فهذا المعسكر يستهدف في المقام الأول بناء الفرق وكيفية تكوين فرق عمل، للوصول إلى نتائج يمكن تحقيقها على أرض الواقع.

15 محافظ و12 جامعة شاركت في المعسكرات الشبابية

وأكدت مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة أن هناك 15 محافظة على مستوى الجمهورية شاركت في هذه المعسكرات، و 12 جامعة، وتم أستهداف تعزيز الروابط بين طلاب الجامعات المختلفة وطلاب المحافظات المختلفة ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة من محافظات عديدة.

وأضافت، أنه تم العمل على موضوعات كثيرة في هذه المعسكرات منها تحديات التعليم، والاستخدام الآمن للإنترنت، وهناك العديد من المبادرات الآخري التي جاري تنفيذها لضمها لمؤسسة حياة كريمة.