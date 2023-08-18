الضوء الأخضر.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

أكد الإعلامي تامر أمين، أن أحدى الصحف السعودية كتبت خبرا، بخصوص انتقال النجم محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، وليفربول الإنجليزي، لـ الاتحاد السعودي.

وأضاف تامر أمين، عبر قناة النهار، أن هذا ليس خبر ولكن تمني من الجرائد السعودية، وأن ما كتب بأن صلاح أعطى الضوء الأخضر لـ الانتقال لن يتم، وهذا تمني من الدوري السعودي.

ولفت إلي أن صلاح مستمر في الدوري الإنجليزي، وأن المدير الفني، لـ ليفربول كلوب يعمل قدر صلاح، وأن المدير الفني يتحدث بكل خير عن صلاح، وأن صلاح جزء من تاريخ ومجد ليفربول.

وتابع :" هو في حد الجمهور بيغني له في ليفربول غير محمد صلاح".