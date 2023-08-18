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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الضوء الأخضر.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

محمد صلاح
محمد صلاح

 أكد الإعلامي تامر أمين، أن أحدى الصحف السعودية كتبت خبرا، بخصوص انتقال النجم محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، وليفربول الإنجليزي، لـ الاتحاد السعودي.

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قرار جديد من اتحاد جدة بشأن التعاقد مع محمد صلاح

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بفرمان كلوب.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

وأضاف تامر أمين، عبر قناة النهار، أن هذا ليس خبر ولكن تمني من الجرائد السعودية، وأن ما كتب بأن صلاح أعطى الضوء الأخضر لـ الانتقال لن يتم، وهذا تمني من الدوري السعودي.

ولفت إلي أن صلاح مستمر في الدوري الإنجليزي، وأن المدير الفني، لـ ليفربول كلوب يعمل قدر صلاح، وأن المدير الفني يتحدث بكل خير عن صلاح، وأن صلاح جزء من تاريخ ومجد ليفربول.

وتابع :" هو في حد الجمهور بيغني له في ليفربول غير محمد صلاح".

السعودية محمد صلاح المنتخب المصري ليفربول الانجليزي الاتحاد السعودي

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