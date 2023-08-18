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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس بدولة عربية

أجواء شديدة الحرارة
أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس بدولة عربية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الجمعة شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وسيكون الجو غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق هذه الليلة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة الفلسطينيين  من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة، ومن تشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤيا الأفقية.

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