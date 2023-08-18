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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الدويتو.. عنوان أغاني الصيف وروبي ورامي صبري الأحدث| فيديو

دويتهات الصيف
دويتهات الصيف

شهد موسم الصيف الحالي حالة من النشاط الفني لعدد كبير من المطربين سواء على مستوى الحفلات الغنائية أو تقديم الأغاني الجديدة.

واللافت خلال هذا الموسم هو الدويتهات الغنائية التى تم تقديمها منذ بداية فصل الصيف وحتى الآن وكان آخرها دويتو يجمع بين رامي صبري وروبي بعنوان أضحك.

 

أضحك أحدث دويتو فى الصيف 

ويعتبر دويتو اضحك الذى يجمع رامي صبري بروبي لأول مرة هو أحدث الدويتهات التى يتم تقديمها خلال هذا الموسم حيث بدأ الثنائى فى الإعلان عن هذا العمل من خلال صفحتهم الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وجاء هذا التعاون بين روبي ورامي صبري بعد أسبوع واحد فقط من تقديمهم حفل غنائى بالسعودية وحقق الحفل نجاحا كبير بحضور الالاف من جمهورهم هناك.

ويبدو أن الثنائى استغل هذا النجاح وقرر تقديم أغنية كلمات عليم وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله.

 

دويتو منير وميريام فارس 

وأيضا من الدويتهات التى اعتبرها الجمهور مفاجأة هذا العام دويتو للكينج منير مع اللبنانية ميريام فارس برعاية الملحن محمد رحيم.

الدويتو كان بعنوان الساحل الشمالي، وهي أغنية صيفية قدمها الثنائى لتتناسب مع أجواء الصيف وحققت حتى الآن على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة.

 

أحمد سعد وروبي 

وأيضا من أهم الدويتهات التى طرحت خلال هذا الموسم دويتو ياليالي لأحمد سعد وروبي فى اول تعاون بينهما ومن إنتاج شركة مزيكا.

وقدم الثنائى أغنية ياليالي على طريقة الفيديو كليب وحققت 13مليون مشاهدة خلال شهر واحد فقط.

ياليالي من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي واسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

 

عمر كمال وشاكوش

أما مؤدي المهرجانات فكان لهم أيضا نصيب من الدويتهات الغنائية خلال هذا الموسم وعلى رأسهم دويتو إنتى التريند لعمر كمال وحسن شاكوش.

وعلى الرغم من النجاحات السابقة التى حققها الثنائى من قبل إلا أن هذه الأغنية لم تحقق أى نجاح يذكر حيث حقق الأغنية ما يقرب من 53 ألف مشاهدة على صفحة حسن شاكوش الرسمية.

 

بوسي وPousi x Double Zuksh

ومن الدويتهات التى لاقت نجاحا كبيرا خلال هذه الفترة تجربة الموزع الموسيقي حسن الشافعي فى الجمع بين المطربة بوسي وكل من Pousi x Double Zuksh فى أغنية بعنوان مش شايفنهم.

الأغنية حققت نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب حيث وصلت حتى الآن لما يقرب من 10 ملايين مشاهدة.
 


الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع هاني فرحات.

موسم الصيف أحدث دويتو فى الصيف أحمد سعد روبي ميريام فارس منير عمر كمال وشاكوش

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