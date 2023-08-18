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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير: مساع بالاتحاد الأوروبي لصياغة ميثاق للتعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور وائل بدوي أستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة هارتفوردشاير، إن هناك مساعٍ في الاتحاد الأوروبي لصياغة ميثاق من أجل التعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي، فأصبح أغلب من يستعملون هذه التقنيات ينوهون بأن المحتويات التي أنتجوها تمت بالذكاء الاصطناعي.

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هل الذكاء الاصطناعي سيحل مكانك الوظيفي أم لا؟


وأضاف بدوي، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون المعلومات المستخدمة صحيحة، كما أن التواصل بين الناس بمخرجات الذكاء الاصطناعي يتم عبر الإنترنت وميتافيرس والسوشيال ميديا وكلها مفتوحة لجهات يمكن أن تراقبها».


وأوضح، أن هناك اتجاه عام في شركات النشر الكبيرة بأن أي بحث ساعدت تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة صياغته يجب أن يشير الباحث إلى ذلك، لافتًا إلى وجود برمجيات يمكنها تحديد مدى نسبة الاقتباس أو النقل من أبحاث وكتب أخرى، كما يمكن تحديد ما إذا كان الطالب نقل إجابته من طالب آخر بالكلية أم لا، بالإضافة إلى احتمال وجود أجزاء من الإجابات مكونة من الذكاء الاصطناعي أم لا.

 

الذكاء الاصطناعي جامعة هارتفوردشاير القناة الأولى النقل اخبار التوك شو

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