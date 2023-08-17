عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هل الذكاء الاصطناعي سيحل مكانك الوظيفي أم لا؟

هل الذكاء الاصطناعي
هل الذكاء الاصطناعي سيحل مكانك الوظيفي أم لا؟

يُعد الذكاء الاصطناعي (AI) إحدى أكثر التقنيات تطورًا في العالم، ويتمتع بإمكانية تحويل العديد من جوانب حياتنا، ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي يُشكل أيضًا تهديدًا لكثير من الوظائف.

وفقًا لدراسة أجرتها شركة ماكنزي آند كو، من المتوقع أن يفقد ما يصل إلى 800 مليون وظيفة حول العالم بسبب الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. 

وتشمل الوظائف التي من المرجح أن تتأثر بالذكاء الاصطناعي الوظائف التي تتضمن مهام متكررة وقابلة للبرمجة، مثل إدخال البيانات ومعالجة الطلبات وإدارة المخزون.

 

الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف الموظفين

يُعد الذكاء الاصطناعي قادرًا على أداء هذه المهام بشكل أسرع وأكثر دقة من البشر، ما يعني أن الشركات ستتمكن من تقليل عدد الموظفين الذين يحتاجون إليهم للقيام بهذه المهام.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء وظائف جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل وظائف تطوير وصيانة أنظمة الذكاء الاصطناعي ووظائف تحليل البيانات التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، من المرجح أن تكون الوظائف الجديدة التي يخلقها الذكاء الاصطناعي أقل عددًا من الوظائف التي يفقدها، وهذا يعني أن هناك احتمالًا لزيادة معدل البطالة في المستقبل.

يُمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا أن يؤدي إلى انخفاض الأجور، حيث ستتمكن الشركات من توظيف عمالة أقل تكلفة للقيام بالمهام التي كانت تُؤدى سابقًا بواسطة العمال ذوي الأجور المرتفعة.

يُعد الذكاء الاصطناعي تطورًا مهمًا يُمكن أن يحسن حياتنا بطرق عديدة، ولكنه يُشكل أيضًا تهديدًا للوظائف. من المهم أن نكون على دراية بالآثار المحتملة للذكاء الاصطناعي وأن نضع خططًا للتعامل مع هذه الآثار.

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن للأفراد والشركات القيام بها للتعامل مع تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف:

• تطوير المهارات التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي، مثل مهارات التفكير النقدي والتحليل والابتكار.

• الاستعداد للتنقل بين الوظائف بشكل متكرر.

• الاستثمار في التعليم المستمر.

• العمل مع الحكومات والشركات لتطوير سياسات تساعد على تخفيف آثار الذكاء الاصطناعي على الوظائف.

الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف الموظفين الوظائف تطوير المهارات البطالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

بالأسماء.. السماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

بعد اختياره قائما بأعمال رئيس نادي الزمالك.. 5 عقبات تواجه أحمد مرتضى منصور

تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانية

مفاجأة في صفقة محمد صلاح.. خطوة واحدة تفصله عن الدوري السعودي

موضوعات متعلقة

مواعدة وزواج.. قصص حب نشأت بين البشر والذكاء الاصطناعي

أفضل موبايلات تغنيك عن iPhone 14 Pro Max

استيكر بالذكاء الاصطناعي.. أحدث ميزة في واتساب هتقلب الشات بينك وبين أصحابك

بديلة Apple Watch.. خصم أكثر من 600 جنيه على شاومي سمارت ووتش

أرخص موبايل Oppo للغلابة.. لأصحاب المرتبات القليلة جدًا

بكاميرا 108 ميجابكسل.. أحدث موبايل أندرويد.. برخص التراب وAirBuds هدية

الحرب والسيطرة.. مخاوف من الذكاء الاصطناعي في المستقبل

الأرخص في مصر.. أفضل موبايل سامسونج بإمكانيات ممتازة

ترشيحاتنا

استمتع بعطلة 3 أيام قبل نهاية الصيف| موعد إجازة المولد النبوي 1445.. وحكم الاحتفال بالمناسبة

استمرار الفريق أسامة ربيع عضوا بمجلس إدارة بنك قناة السويس

أقصى درجات الحيطة.. تحذيرات عاجلة ورفع الرايات الحمراء والصفراء على شواطئ الإسكندرية

محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام في إنجلترا

اعتبارا من الأحد المقبل .. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

3 هدايا من العاصمة الإدارية.. ترحيل الأقساط وخصم 50% من غرامات التأخير| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صعبت عليه.. شاهد|موقف غريب من حرامي تجاه فتاة هرب شاب كان برفقتها

فعلها رجل عربي.. فيديو يوثق صلح الشيف بوراك مع والده إسماعيل أوزدمير

طريقة عمل المجدرة بالرز أو البرغل

تفاصيل إطلاق الشمس عواصف أقوى وأكثر انتظاما.. هل هذا مؤشر خطير؟

فيديو

مصداقية ومهنية.. مادلين طبر تشيد بموقع صدي البلد وتوجه الشكر لإدارته

هقتحم بيته.. تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام تضعها في مرمى النقد

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ