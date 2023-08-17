هل الذكاء الاصطناعي سيحل مكانك الوظيفي أم لا؟

يُعد الذكاء الاصطناعي (AI) إحدى أكثر التقنيات تطورًا في العالم، ويتمتع بإمكانية تحويل العديد من جوانب حياتنا، ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي يُشكل أيضًا تهديدًا لكثير من الوظائف.

وفقًا لدراسة أجرتها شركة ماكنزي آند كو، من المتوقع أن يفقد ما يصل إلى 800 مليون وظيفة حول العالم بسبب الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

وتشمل الوظائف التي من المرجح أن تتأثر بالذكاء الاصطناعي الوظائف التي تتضمن مهام متكررة وقابلة للبرمجة، مثل إدخال البيانات ومعالجة الطلبات وإدارة المخزون.

الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف الموظفين

يُعد الذكاء الاصطناعي قادرًا على أداء هذه المهام بشكل أسرع وأكثر دقة من البشر، ما يعني أن الشركات ستتمكن من تقليل عدد الموظفين الذين يحتاجون إليهم للقيام بهذه المهام.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء وظائف جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل وظائف تطوير وصيانة أنظمة الذكاء الاصطناعي ووظائف تحليل البيانات التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، من المرجح أن تكون الوظائف الجديدة التي يخلقها الذكاء الاصطناعي أقل عددًا من الوظائف التي يفقدها، وهذا يعني أن هناك احتمالًا لزيادة معدل البطالة في المستقبل.

يُمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا أن يؤدي إلى انخفاض الأجور، حيث ستتمكن الشركات من توظيف عمالة أقل تكلفة للقيام بالمهام التي كانت تُؤدى سابقًا بواسطة العمال ذوي الأجور المرتفعة.

يُعد الذكاء الاصطناعي تطورًا مهمًا يُمكن أن يحسن حياتنا بطرق عديدة، ولكنه يُشكل أيضًا تهديدًا للوظائف. من المهم أن نكون على دراية بالآثار المحتملة للذكاء الاصطناعي وأن نضع خططًا للتعامل مع هذه الآثار.

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن للأفراد والشركات القيام بها للتعامل مع تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف:

• تطوير المهارات التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي، مثل مهارات التفكير النقدي والتحليل والابتكار.

• الاستعداد للتنقل بين الوظائف بشكل متكرر.

• الاستثمار في التعليم المستمر.

• العمل مع الحكومات والشركات لتطوير سياسات تساعد على تخفيف آثار الذكاء الاصطناعي على الوظائف.