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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنطلق غدا بـ 35 لجنة.. انطلاق الدور الثاني للثانوية العامة وننشر جدول الامتحانات بالقاهرة

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

استعدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية التابعة لها لماراثون امتحانات الثانوية العامة ( دور ثان )للعام الدراسي 2023/2022، والتي تنطلق غدا السبت 19 أغسطس 2023، وتستمر حتى الثلاثاء 29 أغسطس 2023، حيث أنهت الإدارات التعليمية كافة استعداداتها من تجهيز الاستراحات واللجان ، وتوفير كافة المتطلبات من مراوح والتأكد من عملها بكفاءة ، ومبردات المياه وكذا أعمال الصيانة ، ومناسبة الأثاث للمرحلة العمرية.

 

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وصرح الأستاذ أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم تطبيق أقصى درجات الحماية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ، وتوفير المناخ الهادىء والأمن خلال فترة انعقاد الامتحانات، مؤكدا على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات ، خاصة الكتاب الدوري رقم (٢٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٥ لضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازمة لأبنائنا الطلاب.

وأضاف موسى  أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان الامتحانية وأوراق الأسئلة والاجابة ، كما تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبيه بكل إدارة ، خط تليفوني للتواصل السريع  ، مع نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع في حالة حدوث أى أزمة بمحيط ومقار اللجان ، وأيضاً توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة.

وأكد علي التواصل والتنسيق  مع الاحياء والتأكيد علي نظافة محيط المدارس مقار اللجان الامتحانية، مشددا على منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية قبل وبعد أداء الامتحان ، وضبط النفس واحتواء المواقف حرصاً على الصالح العام.

وأشار إلى تسليم العصا الإلكترونية  لجميع المدارس مقار اللجان الامتحانية ، وكذلك المطهرات وأدوات النظافة .

وشدد سيادته على ربط غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بغرف عمليات الإدارات التعليمية على مدار اللحظة والتدخل الفوري في أي موقف .

وأوضح " مدير المديرية " أن عدد  الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة ( دور ثان )  يبلغ (١٩٤٦٢)طالب وطالبة أمام (٣٥) لجنة، مطالبا مديري عموم الإدارات التعليمية  بالتعاون والتنسيق التام مع رؤساء اللجان والمتابعة اليومية قبل بدء اللجان الامتحانية وتذليل كافة العقبات .

كما حث أبنائه الطلبة على الالتزام والمراجعة الدقيقة والهدوء النفسي متمنياً لهم التوفيق والنجاح والتميز
 

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني
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