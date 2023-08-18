رئيس شركة الريف المصري: التوسع بفتح منافذ بيع السلع الغذائية بشكل أكبر

قال المهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أم أراضي المشروع موزعة على خريطة جمهورية مصر العربية وفى العديد من المحافظات سواء في محافظة مرسى مطروح خصوصا في منطقة سيوة ومنطقة المهرة و منطقة الفرافرة في محافظة الوادى الجديد او في منطقة غرب المنيا وسهل المنيا الغربي وامتداد غرب المنيا، ومنطقة غرب منفلوط، ثم منطقة الطور.



وأكد عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح ”المذاع على فضائية “أكسترا نيوز”، أن الشركة لا تنحصر فقط على منافذ بيع منطقة الريف المصري فقط، ولكنها توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار أستكمال كافة البنية التحتية وكل المشاريع الخدمية التي تخدم المنتفعين وخاصة أن معظم الأراضي بغرب النيل من طرق ومدقات وشبكات أتصال ومراكز طبية تراثية ومدارس ومناطق خاصة بموانئ برية ومنها أيضا مراكز البيع.

التوسع فى فتح مراكز لبيع السلع الغذائية لزيادة المنتفعين بها في منطقة الريف المصري

وأستطرد عمرو عبد اوهاب، أن مراكز البيع كان لا بد من أتخاذ أجراءات كبيرة فيها، نظرا لكثرة المنتفعين منها سواء المزارعين الموجودين على اراضي الشركة فتم البدا في التوسع على فتح مراكز لبيع السلع الغذائية بشكل أكبر.