أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 48 ساعة المقبلة

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، أخبار كثيرة بشأن الأحوال الجوية، والتقلبات الجوية التي تشهدها بعض المحافظات.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح، وفرص لـ سقوط الأمطار، ستستمر على مدار الـ 48 ساعة المقبلة، وتلك الأمطار ستكون بين متوسطة لـ خفيفة، وقد تكون رعدية، وسينتج عنها سيول في منطقة سانت كاترين.

كتل هوائية من جنوب أوروبا.. الأرصاد تزف أخبارا سارة بشأن الأحوال الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة في التحسن في الأحوال الجوية والأجواء الصيفية المعتادة، كما أن قيم الحرارة لا تزال أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، لافتةً إلى أننا نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهي كتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها بشكل كبير.



أمطار وسيول ورياح بسرعة 35 كم في الساعة.. مفاجأة عاجلة من الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد انخفاضا في قيم الحرارة في فترات الليل فور غياب أشعة الشمس، لافتةً إلى أن الانخفاض ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ أجواء الليل معتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية، حيث تشهد البلاد نشاطا للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 35 في الساعة وهو ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة بشكل كبير الموجودة في الجو، وبالتالي، فإننا نشعر بنسمات الهواء اللطيفة في فترة الليل.



عاجل| الأرصاد تعلن أماكن السيول والأمطار الرعدية اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تحسنا في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة عن الأسابيع الماضية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.