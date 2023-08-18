اليوم.. أنغام تحيى حفلا غنائيا في العلمين الجديدة| شاهد

نقلت فرح الخولي مراسلة القاهرة الإخبارية أخر تطورات وفاعليات مهرجان العلمين الجديدة حيث يشهد اليوم حفل الفنانة المصرية أنغام، وقد تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لإقامة الحفل، لافتة إلى أنه تم الإنتهاء من كافة الفاعليات لإستقبال الجمهور فى حفل أنغام اليوم.

حفل حكيم أمس

وأكدت الخولي من مدينة العلمين أن الأمس تم الحضور من الزوار العرب والخليج لحضور حفل الفنان حكيم فكانت سهرة شعبية مميزة، مضيفة أن حكيم له أداء خاص على المسرح ليقوم بالتفاعل مع جمهوره، فقط اطفي جوا مختلفا بوعده لجمهورة بمن يتفاعل معه سوف يمضي عليها بأسمه على شيتات خاصة، فكانت لمسة في غاية الجمال والتى أمتعت الجمهور.

حفل أنغام اليوم

ولفتت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن حفل أنغام اليوم سوف يذاع على شاشات القنوات الفضائية المصرية، لإتاحة مشاهدة الحفل حتي في الدول العربية وغيرها.