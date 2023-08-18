فريدة الشوبشي: الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة التاريخية هو الاهتمام بمصر ذاتها وتاريخها وسمعتها وتراثها.

وأكدت الشوباشي خلال لقائها ببرنامج “هذا الصباح ”المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي يعيد مصر لمكانها ولمكانتها، متمنية التوفيق للرئيس السيسي فى تكملة مشواره.

وتابعت الكاتبة الصحفية أن مصر سوف تكون لها دخل سياحي ليس له مثيل، وسوف نتصل بالعالم كله، منوهة بأن الرئيس السيسي يتابع جميع المشروعات في جميع القطاعات، وأن تطوير القاهرة التاريخية هو إنجاز حقيقي.

توصيات بإسقاط ديون المزارعين وفك الحزر على تراخيص البناء وأعفاء الطلاب من المصروفات

وأوضحت فريدة الشوباشي، أن توصيات الحوار الوطني هو نتيجة لنجاح الحوار بين جميع الأطياف وأن هذه جلسات تكشف توصيات مرفوعة على الرئيس السيسي، لإسقاط ديون المزارعين، وفك الحظر على تراخيص البناء، وإعفاء التلاميذ من المصروفات وهذا هو المطلب المصري، وأن الحوار الوطني وضع مثل هذه الأفكار على الساحة كأولوية في خطوات الإصلاح وإعادة مصر لمكانها.