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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلاق بوسترات شخصيات فيلم ڤوي ڤوي ڤوي

صدى البلد

مع قرب بدء عرض فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! في السينما بمصر والعالم العربي، تم الكشف عن بوسترات شخصيات الفيلم، والذين ظهروا كلهم مرتدين نظارات سوداء، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام  حول سبب ارتداء جميع شخصيات الفيلم الرئيسية لنظارات سوداء، رغم أنها شخصيات لم تفقد بصرها كما بدا في الإعلان الرسمي.

ڤوي! ڤوي! ڤوي! فيلم دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقاه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

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في البوسترات يظهر كل من النجوم نيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، مرتدين نظارات شمسية سوداء، ويبدو هذا غريباً لأنهم ظهروا في الإعلان الرسمي مبصرين، وقد يشير ذلك إلى أنك لا تحتاج أن تكون كفيفاً حتى تغيب عنك رؤية تفاصيل من الصورة الكاملة. بالطبع النظارة الشمسية تحمي من أشعة الشمس، كما أنها أداة مهمة لدى المخادعين لإخفاء نظراتهم.

وينطلق فيلم  ڤوي! ڤوي! ڤوي!، في دور السينما المصرية في 13 سبتمبر المقبل، ثم في 21 من نفس الشهر في جميع البلاد العربية، الفيلم من إنتاج فيلم كلينك وفوكس ستوديوز وإيمج نيشن أبوظبي، تأليف وإخراج عمر هلال.

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الإعلان الرسمي الشخصيات العرض السينمائي بيومي فؤاد بطولات كأس العالم

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