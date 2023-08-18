أسبوع الشباب يزيّن جامعة حلوان | نواب رؤساء عين شمس والقاهرة والأزهر وبنها في رحابها لهذا السبب

جامعة حلوان في أسبوع :

حلوان تستعد لاستقبال فعاليات أسبوع شباب الجامعات

حلوان تستقبل نواب رؤساء جامعات عين شمس والقاهرة والأزهر وبنها



أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن اهتمام الجامعة بأسبوع شباب الجامعات ينبع من كون الأسبوع مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية والمعاهد العليا للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة العلمية والرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن هذه الفعاليات تسهم في بناء جيل متعلم ومتميز، حيث يكتسب الشباب العديد من الخبرات والمهارات من خلال المشاركة في تلك الأنشطة المتنوعة.

وأعرب رئيس الجامعة عن أهمية هذه الأنشطة في تنمية شخصية الشباب وتوسيع آفاقهم، مشدداً على أنها تساهم في تعزيز الروح الرياضية والابتكارية لدى الطلاب. وأكد قنديل على ضرورة توفير بيئة تشجيعية للشباب للمشاركة الفعالة في هذه الفعاليات، مشيراً إلى أنها تعزز من التواصل والتعاون بين الجامعات والمعاهد العليا، وتعكس التنوع والابتكار في المجتمع.



وبحسب البيان الصادر من جامعة حلوان، أعلنت لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي بأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، والتي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من ٨_ ١٤ سبتمبر المقبل، عن استعداداتها لاستقبال فعاليات الأسبوع برئاسة الدكتور محمود المسلاوى - عميد كلية الهندسة ورئيس اللجنة، وإشراف أستاذ مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وهى التجهيز والاعداد لمجموعة الأنشطة والمسابقات العلمية والتكنولوجية المختلفة التى سوف يتم تنفيذها خلال اسبوع شباب الجامعات ووضع القواعد واللوائح المنظمة لها وكذلك وضع أليات التحكيم، هذا بالإضافة إلى تكوين وفد الطلاب المشارك فى مجالات التسابق المختلفة الخاصة بالنشاط العلمى والتكنولوجى، حيث تم عقد مجموعة من ورش العمل لتدريبهم وتجهيز الأعمال المشاركة فى الاسبوع من ابتكارات ومشاريع علمية ومشروعات صناعية صغيرة، وكذلك تم عمل استمارات للوفد والإشراف المشارك باسم جامعة حلوان فى المسابقات العلمية.

كما استقبل الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نواب رؤساء جامعات إقليم القاهرة الكبرى، غادة فاروق حسن نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل رئيس الجامعة، محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، السيد عبد الحميد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

عقد الاجتماع الأول في رحاب جامعة حلوان لبحث أوجه التعاون ومفهوم التكامل بين هذه المؤسسات التعليمية والاقاليم الجغرافية والأنشطة الاقتصادية في هذا الإقليم الواحد والمشاركة في المشاريع المستقبلية في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠ والتى تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة والتى تعتمد في الأساس على دراسات المخطط الشامل للتنمية في القطر المصرى وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة وكذلك وضع آليه وخطط تدريب مشتركة لخدمة المجتمع.

ويعتبر هذا الإجتماع النواة الأولى لتحقيق التعاون بين هذه الجامعات وتفعيل ما تم مناقشته به وستتوالي الاجتماعات الأخرى في رحاب الجامعات الأخرى لإقليم القاهرة الكبرى.