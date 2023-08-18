عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أسبوع الشباب يزيّن جامعة حلوان | نواب رؤساء عين شمس والقاهرة والأزهر وبنها في رحابها لهذا السبب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

جامعة حلوان في أسبوع :

حلوان تستعد لاستقبال فعاليات أسبوع شباب الجامعات

حلوان تستقبل نواب رؤساء جامعات عين شمس والقاهرة والأزهر وبنها


أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن اهتمام الجامعة بأسبوع شباب الجامعات ينبع من كون الأسبوع مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية والمعاهد العليا للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة العلمية والرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن هذه الفعاليات تسهم في بناء جيل متعلم ومتميز، حيث يكتسب الشباب العديد من الخبرات والمهارات من خلال المشاركة في تلك الأنشطة المتنوعة.

وأعرب رئيس الجامعة عن أهمية هذه الأنشطة في تنمية شخصية الشباب وتوسيع آفاقهم، مشدداً على أنها تساهم في تعزيز الروح الرياضية والابتكارية لدى الطلاب. وأكد قنديل على ضرورة توفير بيئة تشجيعية للشباب للمشاركة الفعالة في هذه الفعاليات، مشيراً إلى أنها تعزز من التواصل والتعاون بين الجامعات والمعاهد العليا، وتعكس التنوع والابتكار في المجتمع.


وبحسب البيان الصادر من جامعة حلوان، أعلنت لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي بأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، والتي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من ٨_ ١٤ سبتمبر المقبل، عن استعداداتها لاستقبال فعاليات الأسبوع برئاسة الدكتور محمود المسلاوى  - عميد كلية الهندسة ورئيس اللجنة، وإشراف أستاذ مدحت علام  مدير إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وهى التجهيز والاعداد لمجموعة الأنشطة والمسابقات العلمية والتكنولوجية المختلفة التى سوف يتم تنفيذها خلال اسبوع شباب الجامعات ووضع القواعد واللوائح المنظمة لها وكذلك وضع أليات التحكيم، هذا بالإضافة إلى تكوين وفد الطلاب المشارك فى مجالات التسابق المختلفة الخاصة بالنشاط العلمى والتكنولوجى، حيث تم عقد مجموعة من ورش العمل لتدريبهم وتجهيز الأعمال المشاركة فى الاسبوع من ابتكارات ومشاريع علمية ومشروعات صناعية صغيرة، وكذلك تم عمل استمارات للوفد والإشراف المشارك باسم جامعة حلوان فى المسابقات العلمية.

كما استقبل  الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نواب رؤساء جامعات إقليم القاهرة الكبرى، غادة فاروق حسن نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل رئيس الجامعة، محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، السيد عبد الحميد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

عقد الاجتماع الأول في رحاب جامعة حلوان لبحث أوجه التعاون ومفهوم التكامل بين  هذه المؤسسات التعليمية والاقاليم الجغرافية والأنشطة الاقتصادية  في هذا الإقليم الواحد والمشاركة في المشاريع المستقبلية في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠ والتى تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة والتى تعتمد في الأساس على دراسات المخطط الشامل للتنمية في القطر المصرى وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة وكذلك وضع آليه وخطط  تدريب مشتركة لخدمة المجتمع.

ويعتبر هذا الإجتماع النواة الأولى لتحقيق التعاون بين هذه الجامعات وتفعيل ما تم مناقشته به وستتوالي الاجتماعات الأخرى في رحاب الجامعات الأخرى لإقليم القاهرة الكبرى.

الجامعات المصرية الدكتور السيد قنديل رئيس الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان في اسبوع جامعة حلوان ا رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان كلية الهندسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

صرف النظر؟ مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الشباب السعودي مع نجم الزمالك

عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

موضوعات متعلقة

حلوان تستعد لاستقبال فعاليات أسبوع شباب الجامعات

جامعة حلوان الأهلية تعلن عن إطلاق برنامج الاتصال_البصري وفنون الميديا

أخبار التعليم| تنسيق الجامعات 2023.. كليات قمة متاحة لطلاب المرحلة الثانية.. بداية سبتمبر.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن أدب الطفل

بداية سبتمبر.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن أدب الطفل

أخبار التعليم… تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا لطلاب سيناء… إتاحة فرصة جديدة لأداء امتحانات القبول بمدارس stem

تنسيق الجامعات 2023.. رابط تسجيل تقليل الاغتراب

تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. تجارة الزمالك تكشف تفاصيل برامجها للطلاب وآلية القبول

تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. نكشف الطريقة الصحيحة لكتابة الرغبات

ترشيحاتنا

تطور جديد.. الزمالك يفجر مفاجأة بشأن عرض الشباب السعودي لضم زيزو| فيديو

بالقانون .. تحذير من الحصول على مزايا ذوى الإعاقة لغير المستحقين

مقاتلات حربية من كوريا الشمالية تتصدى لطائرات استطلاع أمريكية| تفاصيل

من أديس أبابا.. رئيس الإمارات يرحب بالاتفاق بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة عرض الـ 10 ملايين دولار لـ زيزو |خاص

الموت بسبب الجوع .. إحصائية صادمة في تيجراي الإثيوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلبة نزلت 20 جنيه.. أسعار السجائر في النازل والكليوباترا تُباع بهذا السعر

احرص على تناولها.. فيتامينات تحمي من نزلات البرد والفيروسات

بسعر خرافى .. فستان روبى يخطف أنظار جمهور حفلها بـ قصر البارون

ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية.. شاهد

فيديو

قرعة واسمها محمد .. عريس البحيرة يكشف مفاجأة ليلة الدخلة

عاصمة جهنم.. آخر أعمال مغني المهرجانات كلوشة قبل وفاته فجأة

طرح شهادات إدخار جديدة بعوائد خيالية.. تفاصيل

عاجل .. زلزال عنيف يضرب تركيا وخبير يكشف عن تنبؤات صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ