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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لكل وديعة | وزيرة الهجرة تزفّ أخبارًا سارة للمصريين بالخارج بشأن مبادرة السيارات في حوار خاص لـ صدى البلد

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي و الصحفي محمد هاني

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي خلال حوار خاص لـ صدى البلد إن مبادرة السيارات حققت نجاحا كبيرا حتى طالب الجميع الآن بجعل المبادرة سارية لفترة أطول.

وأضافت جندي أن خروج المبادرة بذلك الشكل لم يكن بالأمر السهل، حيث إنه تطلب العديد من التعديلات حتى تكون المبادرة فعلا مفيدة لجميع المصريين في الخارج.

أعلنت الوزيرة عن بدء تطبيق الإجراءات الخاصة باسترداد فارق الوديعة، وتم إرسال رسائل بريدية عبر الإيميل لكل مشارك قام بربط وديعته البنكية كاملة قبل التخفيض لاسترداد سيارة بأنها تحمل أخبارا سارة للمصريين المشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

 
ويتضمن ذلك خبرين في نطاق الإجراءات التي تقوم وزارة الهجرة باتخاذها من أجل تسريع وتسهيل الأمور المتعلقة بالمبادرة واستيراد السيارات من الخارج مع زيادة أعداد من يستفيد من المبادرة حتى بعد توقفها. 


وقالت إن الخبر السعيد مرتبط بفتح التطبيق الخاص بالمبادرة من جديد لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمشاركة في المبادرة لكل من قام بالتسجيل في التطبيق قبل موعد انتهاء المبادرة ولكنه لم يتمكن من استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالوديعة الدولارية أو استخراج الموافقة الاستيرادية، حيث يمكنه الآن إكمال هذه الإجراءات والمشاركة في المبادرة لاستيراد سيارة من الخارج من خلال ربطه للوديعة لمن لم يربطها أو إكمال إجراءات استنزال السيارة. 

بينما أكدت على الجانب الاخر ما يخص مبادرة تسوية الامور الخاصة بالتجنيد للمصريين في الخارج أنها بدأت منذ أيام و ان هذا الامر كان بمثابة حلم للعديد من الشباب و الأهالي و اصبح الامر اسهل بالنسبة لهم الان

و اختتمت جندي حديثها قائلة " نعمل بكل جهد من أجل جميع المصريين في الخارج و القادم سيكون أفضل "

وزارة الخارجية قد خصصت بريدا إلكترونيا ورقم واتساب، للرد على استفسارات المصريين بالخارج بشأن تسوية مواقف التجنيد.


وخصصت الوزارة الرقم (+201275638989) للتواصل عبر تطبيق الواتساب مع المصريين بالخارج، بالإضافة إلى البريد الإليكتروني ‏[email protected].
وناشدت وزارة الخارجية المواطنين المصريين بالخارج الذين تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل وإنهاء الإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة لإنهاء الموقف التجنيدى بشكل نهائي من خلال تلك المبادرة.

لمشاهدة الحوار كاملا :


https://youtu.be/hItHDatL2h4
 

 

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