هوصّلهم مجانا| قصة للرواية لـ سائق توك توك مع المسنين والمرضى ..فيديو

الخير أصبح صعب خصوصا في الوقت الحالي وفي ظل بحث الجميع عن زيادة الدخل، ولكن يوجد أشخاص لا يزالون يؤمنون بأن فعل الخير في الأوقات الصعبة عمل عظيم.

قصة اليوم لسائق توك توك يوصل المسنين فوق الـ٥٠ عاما بالمجان بإلإضافة الي المرضى من مختلف الاعمار من امام المستشفيات يوصّلهم ايضا بالمجان.

وأوضح محمد أن القصة بدأت معه منذ اشهر عندما اشتدت عليه الظروف فعاهد نفسه مجرد الخروج منها سيقوم بفعل الخير قدر المستطاع.



وبالفعل بدا بفعل الخير من الجانب الذي يستطيع ان يساعد به وهو إيصال جميع المسنين بالمجان و المرضى سواء كبار او صغار.



وأضاف " الناس لم يصدقوا في البداية خصوصا في ذلك الوقت الصعب.

وأنهى حديثه قائلا "كل لما ربنا هيكرمني هكرم الفقراء والمحتاجين".

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