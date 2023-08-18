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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سيول وأمطار فى عز الصيف.. حالة الطقس المتوقعة غدا

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا يشهد موجة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحياناعلى سلاسل جبال البحرالأحمر على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس غدا، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحول حركة الملاحة البحرية، يشهد الطقس غدا اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح تصل إلى 60 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين متران إلى ثلاثة أمتار ونصف.

ويكون طقس الغد، يكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس ليلا، معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح أيضا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والمحسوسة 35 درجة
السواحل الشمالية 31 للعظمى والمحسوسة 34 درجة
جنوب سيناء 41 للعظمى والصغرى 44 درجة
شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 38 درجة
جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 44 درجة

الأرصاد الأرصاد الجوية مرتفعات سانت كاترين هيئة الأرصاد الجوية أمطار خفيفة السيول جبال البحرالأحمر

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