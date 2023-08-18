هل ظهر متحور EG.5 سريع الانتشار في مصر ؟.. الصحة تجيب

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وزارة الصحة، تفاصيل المتحور الجديد eg5.

وأوضح حسام حسني ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن المتحور الجديد eg5 سريع الانتشار فقط، ولا اختلاف في أعراضه أو شدته عن الأعراض المعروفة من متحورات فيروس كورونا.

الجهاز التنفسي العلوي

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: المتحور الجديد eg5 لا يصيب الجهاز التنفسي العلوي، ولم نسجل أي حالات في مصر حتى الآن.

وحول أعراض المتحور الجديد eg5، لفت حسام حسني قائلا: ارتفاع الحرارة آلام في الجسم والحلق كحة مستمرة سيلان في الأنف ضيق في التنفس.

واختتم: لا يوجد إجراءات خاصة لهذا المتحور، أي شخص يصاب يتخذ الإجراءات الوقائية المتمثلة فيما يأتي..

غسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر على مدار اليوم.

2. إعطائه الطعام والشراب الخاص بهم بشكل مغلف ونظيف.

3. تطهير الأيدي بشكل مستمر باستخدام المطهرات.

4. تفادي التزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في المدرسة.

عدم مشاركة زملائهم الأدوات الشخصية لمنع انتقال العدوى.

