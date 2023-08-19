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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ زراعة يكشف حقيقة اختفاء الفيضان في مصر للمرة الأولى بالتاريخ

أستاذ الزراعة
أستاذ الزراعة

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة والري بجامعة القاهرة، إنه تعجب كثيرًا من أن أحد الزملاء المصريين المتخصصين تحدثوا حول أن مصر للمرة الأولى في التاريخ لم يأت لها فيضان في شهر أغسطس هذا العام، وهو أمر عار تماما من الصحة، "أنا مش عارف لمصلحة مين هذه الإثارة وضد بلدنا، طب ما قصة سيدنا يوسف تثبت أن سنين طويلة مجاش الفيضان، وبندرس للطلبة في الموارد المائية أن دورة نهر النيل 20 سنة ثابتة عبر التاريخ 7 عجاف و7 سمان و6 في المتوسط". 

أستاذ زراعة يتحدث عن عدم ظهور الفيضان في مصر 

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" في برنامج "المحور"، أن مصر كل 20 سنة لا يأتي فيها فيضان يأتي 7 سنين عجاف وهذا حدث في فترة الشدة المستنصرية، ولم يأت الفيضان على مصر، ولم تشهد مصر أي مياه، وجف نهر النيل لمدة عام كامل في تلك الفترة إلى أن جاء العام التالي ورحم الله الشعب المصري. 

وتابع أستاذ الزراعة زالري، أن آخر دورة جفاف كانت سبع سنوات في بدايات تولي الرئيس السابق محمد حسني مبارك من 1981 حتى 1988، والتي لم يدخل فيها مصر فيضان 7 سنوات، حتى أنه في عام 1988 تم إعلان حالة الطوارئ، ومنع غسيل السيارات في الشوارع، وتم منع رش المياه في المقاهي، "خلاص كنا داخلين في العام الثامن، ودخل معاها مشروع توشكى، والحاجات اللي من علينا الله بها". 

وأوضح، أنه جاء أغسطس بأكثر من مرة دون فيضان، وهذه دورة ثابتة لنهر النيل، سواء من خلال قصة النبي يوسف التي خلدها القرآن الكريم بسبع سنوات عجاف، والشدة المستنصرية لم تشهد مصر أي مياه إطلاقا، مؤكدا أن بعض القنوات بدأت في إثارة الجدل حول قصة الفيضان وهو أمر غير صحيح على الإطلاق. 

وواصل، أنه يجب على من يدعي أنه يعمل في تاريخ الموارد المائية أنه يكون لم بتاريخ نهر النيل على الأقل، قبل أن يصدر أي تصريح منه حول الفيضان. 

أستاذ الزراعة فيضان سيدنا يوسف الموارد المائية برنامج المصري أفندي برنامج المحور

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