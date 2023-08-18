صدور عدد جديد من مجلة الكرازة للكنيسة الأرثوذكسية

صدر عدد جديد من مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وحمل صورة الغلاف لقطة من صلوات تجنيز نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ وجنوبي ألمانيا والتي أقيمت بالدير ذاته وقد أناب قداسة البابا تواضروس الثانى الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا أرساني أسقف هولندا للصلاة وتقديم التعزية باسمه إلى جانب مشاركة عدد من الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس.



كما يتضمن العدد ملفًّا خاصًّا حول السيرة والمسيرة المباركة لنيافته.



كذلك ضم العدد مجموعة من المقالات منها "مختارات حلو الكلام" لقداسة البابا تواضروس الثاني، و"الأسينيون" لنيافة الأنبا متاؤس، بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.



واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الجمعة، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير عقب عودة نيافته من مؤتمرات شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أمريكا وكندا.



قدم نيافته لقداسة البابا تقريرًا عن المؤتمرات، كما تمت مناقشة عدد من الأمور الخاصةبالخدمة.

البابا تواضروس يبدأ زيارة للمجر للمشاركة في عيدها القومى الأسبوع المقبل.



ويبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، الأسبوع المقبل، زيارة لجمهورية المجر بدعوة رسمية من الحكومة المجرية، للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.



وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن قداسة البابا يلتقي خلال الزيارة، كبار المسؤولين المجريين، والكاردينال بيتر إردو كبير أساقفة المجر، والسفير المصري هناك.



ومن المنتظر أن تعطي جامعة بازمان بيتر في بودابست درجة الدكتوراه الفخرية لقداسة البابا خلال الزيارة ذاتها.



وتتضمن زيارة قداسته أيضًا نشاطًا رعويًّا مكثفًا يلتقي خلاله أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجر وبعض الدول المجاورة.



كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد أكد في عظته الأسبوعية أول أمس التى ألقاها بكاتدرائية البشارة والملاك غبريال بمنطقة المحمودية بالإسكندرية أنه سعيد بحركة العمران الموجودة في منطقة المحمودية وكل أنحاء الجمهورية، مشيدا بجهود البناء التى تقوم بها الدولة المصرية، واهتمام القيادة السياسية بالتعمير والبناء.



ووجه البابا تواضروس الثانى التهنئة لجموع الأقباط بقرب عيد التجلى والذي يحل يوم السبت المقبل وهو آخر الأعياد السيدية في العام.

