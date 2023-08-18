رسميا.. سباليتي مدربا لمنتخب إيطاليا خلفا لـ مانشيني

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تعيين لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لفريق نابولي، مديرًا فنيًا لمنتخب إيطاليا الأول خلفًا لروبيرتو مانشيني.

وكان مانشيني قدم تقدم باستقالته موخرا من تدريب منتخب إيطاليا.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان: “الاتحاد الإيطالي لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع لوتشيانو سباليتي لمنصب مدرب المنتخب الإيطالي”.

وأضاف: “وسيتولى مدرب نابولي السابق مهامه اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023 وسيجري التقديم الرسمي بمناسبة اجتماع الأزوري، المقرر عقده في الأيام الأولى من سبتمبر ، في المركز الفني الفيدرالي”.

وقال جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي: “دعونا نرحب بسباليتي، أن المنتخب الوطني كان بحاجة إلى مدرب رائع وأنا سعيد جدًا لأنه قبل التوجيه الفني للأزوري، إن حماسه وخبرته سيكونان أساسيين للتحديات التي تنتظر إيطاليا في الأشهر المقبلة”.