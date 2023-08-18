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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

5 سيارات كورية اعتمادية في سوق المستعمل "على قد الإيد" .. صور

5 سيارات كورية
5 سيارات كورية

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية التصيمم الخارجي بين السيدان والهاتشباك، أو من ناحية القدرات الفنية والتجهيزات، إلى جانب بلد المنشأ ومنها طرازات الصانع الكوري الجنوبي الشهير.

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 يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات كورية "اعتمادية" بأسعار على قد الايد. 

5 سيارات كورية 

1 – هيونداي اكسيل موديل 1997 

 

تأتي السيارة هيونداي اكسيل موديل 1997 بتصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان والهاتشباك ايضا في بعض الفئات، إلى جانب تجهيزات ميكانيكية تتضمن ناقل سرعات مانيوال واخر اوتوماتيكي، مع محرك رباعي الاسطوانات، وتعتبر السيارة واحدة من اشهر طرازات الصانع الكوري، والتي تمكن من تحقيق شعبية كبيرة بالسوق المصري.

 

تقدم السيارة في سوق المستعمل بسعر يصل إلى 75 الف جنيه.

5 سيارات كورية 

2 – هيونداي اكسنت موديل 1999

 

تظهر السيارة هيونداي اكسنت موديل 1999 في العديد من الصفحات المتخصصة في بيع وشراء السيارات بأسعار مناسبة، وتعد من ابرز سيارات السيدان، والتي تأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي أو 1300 سي سي، مع ناقل سرعات مانيوال خماسي، وفي بعض الفئات تعتمد على علبة تروس اوتوماتيكية، جميعهم بعمل عبر تقنية الجر الامامي، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات طولها 2.440 متر، مع نسبة طول كلي بلغت 4.235 متر.

 

تتراوح اسعار السيارة بين 70 الف جنيه وحتى 85 الف جنيه.

5 سيارات كورية 

3 – دايو ماتيز 

 

تنتمي السيارة إلى طرازات الهاتشباك، وتم تجهيزها بمحرك 4 سلندر، بقوة تتراوح بين 50 و55 حصان، مع ناقل سرعات يدوي، كما ظهرت السيارة وهي تضم ناقل سرعات أوتوماتيكي ايضا، كما تحتوي السيارة على سنتر لوك، ونظام صوتي ترفيهي، ومقصورة داخلية صغيرة الحجم.

 

تقدم السيارة بقيمة سعرية تتراوح بين 70 و75 الف جنيه لموديلات 1999.

5 سيارات كورية 

4 – دايو سبيرو 

 

تعتبر سيارة دايو سبيرو من اشهر سيارات السيدان كبيرة الحجم التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية، وحصلت السيارة في اغلب الاصدارات على ناقل سرعات أوتوماتيكي، وتميزت بمحرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة، وواجهة أمامية ذات مصابيح حادة الشكل، ومفهوم رباعي الابواب.

 

وتقدم السيارة دايو سبيرو في سوق المستعمل بسعر يتراوح بين 75 الف و 95 الف جنيه.

5 سيارات كورية 

5 – هيونداي اتوس موديل 1998 

 

تعتمد السيارة هيونداي اتوس موديل 1998 على تصميم الهاتشباك رباعي الابواب، مع صادم أمامي وخلفي باللون الاسود، واطارات 13 او14 بوصة، بالاضافة إلى محرك 4 سلندر، ومكيف هواء، وناقل سرعات مانيوال أو اوتوماتيكي، ونظام صوتي.

 

تتراوح اسعار السيارة بين 85 الف و 100 الف جنيه.

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