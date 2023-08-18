بيان عاجل من الصحة بشأن متحور كورونا الجديد

نشر الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة معلومات هامة عن متحور كورونا الجديد .

وقال عبدالغفار عن الوضع الحالي لحالات الإصابة بمتحور 5.EG الجديد

حول العالم خلال آخر 28 يوم، أبلغت 4 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية عن وجود انخفاض في أعداد الحالات والوفيات حيث أبلغ إقليم غرب المحيط الهادئ عن زيادة في الحالات المصابة وانخفاض في الوفيات.

وكشف عبدالغفار نسب الحالات المبلغ عنها في أقاليم منظمة الصحة العالمية الخمس والتي جاءت كالتالي ..





وقال متحدث الصحة تظل النصائح هي:

1- تطعيم الجرعات المنشطة | الأكثر تضررا من الإصابة

2- التطهير المستمر للأيدي والأسطح

وأكد متحدث الصحة أنه ما تزال الأعراض المبلغ عنها نتيجة الإصابة بالمتحور هي أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي، ولا تشكل زيادة في شدة المرض ولا تسبب تهديد للحياة

مصر خالية من متحور كورونا الجديد



وشدد متحدث الصحة علي أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بمتحور 5.EG الجديد داخل مصر حتى الآن.

