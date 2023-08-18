داعية: من يطالب بمساواة المرأة بالرجل يخالف النصوص الدينية

أكد الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، أن الشريعة الإسلامية هي مصدر الدستور المصري، وأن من يطالب بـ مساواة الرجل بالمرأة يخالف النصوص الدينية.



ووجه رسالة لمن يريد المساواة بين الرجل والمرأة، قائلا الله قال في كتابه العزيز:" الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" وقوامة الرجل على المرأة تكليف وليس تشريف.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن هناك أشخاص يطالبون بمساواة المرأة بالرجل، سيظلون يفعلون ذلك حتى يلد الرجل أمامهم.



ولفت إلى أن الله جعل قوامة الرجل على المرأة، والبعض يريد مخالفة ذلك.

