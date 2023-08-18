قوافل «حياة كريمة» توقع الكشف الطبي على 1310 مواطنين بالبحر الأحمر

خلال أغسطس..

انتهت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" بقرى البحر الأحمر بالكشف عن 1310 مواطنين خلال شهر أغسطس الجاري، حيث تم تخصيص 8 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجانًا إذا لزم الأمر.

ونفذ فريق قوافل محافظة البحر الأحمر، 8 قوافل طبية متكاملة خلال شهر أغسطس على مدار 16 يوما فى الوحدات التابعة لإدارات غارب و القصير و مرسى علم و الشلاتين وسفاجا، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

و أشار الدكتور أحمد الصاوي منسق عام القوافل بمديرية الصحة، إلى أنه قد تم الكشف و صرف العلاج لـ 1310 حالات، وتم عمل تحاليل الدم و الطفيليات لـ 176 حالة، بالإضافة إلى الكشف المبكر لأمراض الضغط و السكر والأمراض المزمنة لـ 222 حالة.